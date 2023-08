Lo que necesitas saber: El Hollywood Bowl es uno de los recintos más reconocidos en Los Ángeles. Lo hemos visto en películas, series y hasta videojuegos.

Carla Morrison está a unas cuantas horas de cumplir el gran sueño. La cantante y compositora mexicana goza de reconocimiento internacional. Tiene premios al Grammy Latino, es reconocida por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas y ha estado nominada a los Premios Grammy.

¿Qué mas falta en su check-list? Este sábado 12 de agosto Carla Morrison sumará un triunfo más al presentar su primer concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

¿Qué podemos esperar de la ‘vez primera’ de Carla Morrison en el Hollywood Bowl?

Foto: Instagram @carlamorrison

Las presentaciones de Carla Morrison se distinguen por tener un nivel de intimidad que pocos artistas logran alcanzar. Con una tesitura de soprano es casi imposible que los sentimientos no salten a flor de piel con rolas como “Te Regalo” o “Déjenme Llorar“.

Carla Morrison se mete tanto en la interpretación que es común verla llorando o, al menos, lagrimeando. Basta con echarle un ojo al Tiny Desk que armó el año pasado para ser testigos de que su música llega hasta el alma.

¿Qué nos espera en el Hollywood Bowl? Carla Morrison ya anticipa que se pondrá muy emocional. ¡Y cómo no! Cerca de 18 mil espectadores disfrutarán de sus más clásicos hits, éxitos de El Renacimiento y también de algunas rolas nuevas.

A inicio de este mes lanzó la versión en inglés de “Todo Fue Por Amor”. Imaginen capturar la misma esencia, sentimientos e ideas en otro idioma. ¡Un reto! Pero no hay cosa que se le complique y, “Everything Was For Love”, es su primera canción completamente en inglés.

“¡Qué nervio fue cantar en otro idioma! Pero, por encima de todo, el amor es un lenguaje universal que no necesita traducción”. – Carla Morrison en Instagram

¡Fuerza latina en el Hollywood Bowl!

Foto: Hollywood Bowl

Natalia Lafourcade, Los Tigres del Norte, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, Mon Laferte, entre otros, son los artistas latinos que han pasado por el Hollywood Bowl en Los Ángeles, California.

¡Carla Morrison será la siguiente en hacer vibrar todo el Hollywood Bowl! Compra tus boletos aquí antes de que se acaben.

