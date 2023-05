Aparten las fechas y rompan el cochinito porque se viene una agenda de conciertos en San Antonio que los dejará con la boca abierta. ¿Están listos?

Diez bandotas se darán una vuelta por esta ciudad de Texas para celebrar aniversarios de álbumes y hasta increíbles despedidas. ¡Échale un ojo a la agenda completa!

Red Hot Chili Peppers

Foto: Getty Images

¡La fiesto-to-ta que se va a armar! Uno de los conciertos en San Antonio más explosivos será el de los Peppers porque traen invitadazos de lujo. Imagina una noche de mega combo: Thundercat, The Strokes y a cerrar con broche de oro: ¡Red Hot Chili Peppers!

¿Cuándo? Miércoles 17 de mayo

¿Dónde? Estadio Alamodome | 100 Montana St, San Antonio, TX 78203 | Boletos aquí.

Rodrigo y Gabriela

El talentosísimo dúo mexicano va a sacarle filo a las cuerdas de las guitarras como bien lo saben hacer. El tour arrancará las fechas norteamericanas en Texas y un concierto en San Antonio está incluido. ¡Ojo! Porque traen varios invitados especiales, entre ellos, el gran Antonio Sánchez.

¿Cuándo? Sábado 20 de mayo

¿Dónde? The Spee | 1174 E Commerce St, San Antonio, TX 78205 | Boletos aquí.

Spoon

Foto: Getty Images

¡Spoon regresa a tocar en casa! Los originarios de Austin, Texas nos deleitarán con un poquito de sus melodías indie en un show muy esperado. ¿Será que escuchemos algunas rolas del último álbum? ¡Atentos! Porque Lucifer On The Moon fue de los favoritos de los fans.

¿Cuándo? Sábado 27 de mayo

¿Dónde? Anfiteatro Whitewater | 11860 FM306 Suite 1, New Braunfels, TX 78132 | Boletos aquí.

Ill Niño

A mover la melena como si no hubiera un mañana con el metal alternativo de esta bandota con raíces latinas. ¿Se sabían ese dato? ¡Agárrense! Porque vienen con todo para celebrar los 20 años de su álbum Confession y siete bandas más para sumarse a la pachanga.

¿Cuándo? Viernes 2 de junio

¿Dónde? The Rock Box | 1223 E Houston St, San Antonio, TX 78205 | Boletos aquí.

Siddhartha

Foto: Getty Images

¡Lo mejor del rock-pop va a naufragar en Texas! Siddhartha traerá sus rolitas sad y romanticonas a un concierto en el que seguramente nos hará cantar a todo pulmón: “Tú, tus ojos giganteees”… y más de su amplio repertorio de éxitos.

¿Cuándo? Viernes 9 de junio

¿Dónde? Aztec Theatre | 201 E Commerce St, San Antonio, TX 78205 | Boletos aquí.

Los Bunkers

¡Que llueva sobre la ciudad! El buen rock alternativo chileno sonará fuerte en Texas con rolotas como “Bailando Solo”, “Miéntele” y “Si Estás Pensando Mal de Mí”. ¿Están listos? Corran por sus boletos porque están a nada de agotarse.

¿Cuándo? Jueves 17 de agosto

¿Dónde? Aztec Theatre | 201 E Commerce St, San Antonio, TX 78205 | Boletos aquí.

P!nk

Foto: Getty Images

Londres, Paris, Bélgica, Polonia y Canadá tendrán su buena dosis de P!nk durante estos meses. ¡Y luego sigue Estados Unidos! Su concierto en San Antonio promete ser de los más prendidos con la compañía de Brandi Carlile, Grouplove y DJ Kid Cut Up.

¿Cuándo? Lunes 25 de septiembre

¿Dónde? Estadio Alamodome | 100 Montana St, San Antonio, TX 78203 | Boletos aquí.

Guns N’ Roses

Axl Rose, Slash y compañía darán tremendo concierto en San Antonio, luego de darse su merecida vueltita por las Europas. ¿Quién está listo para rockear? La “November Rain” también llegará a Nueva York, Florida y California.

¿Cuándo? Martes 26 de septiembre

¿Dónde? Estadio Alamodome | 100 Montana St, San Antonio, TX 78203 | Boletos aquí.

Shinedown, Papa Roach y Spiritbox

Papa Roach/Foto: Getty Images

El Revolutions Live Tour nos llevará por tremendo viaje a la nostalgia. Los mejores exponentes del rock, nu metal y heavy metal de la década de los 2000 armarán uno de los conciertos más cool en San Antonio. ¡Que se escuchen los guitarrazos!

¿Cuándo? Lunes 9 de octubre

¿Dónde? Freeman Coliseum | 3201 E Houston St, San Antonio, TX 78219 | Boletos aquí.

Aerosmith

Steven Tyler y compañía le dicen adiós a los escenarios para siempre. ¡Pero que no corran las lágrimas —todavía—! Esta banda legendaria planea despedirse con el Peace Out The Farewell Tour en compañía de sus cuates, los The Black Crowes. ¡A rockear!

¿Cuándo? Miércoles 1º de Noviembre

¿Dónde? AT&T Center Parkway San Antonio, TX 78219 | Boletos aquí.

¿A cuál de esos conciertos en San Antonio te vas a lanzar?