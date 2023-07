¡Julio se viene con todo! Además de celebrar el 4 de julio como se debe, nos espera una agenda de conciertos in-cre-í-ble. Un poco de talento mexicano, británico, estadounidense y hasta canadiense está listo para deleitarnos. ¿Le entras?

División Minúscula

División Minúscula/Foto: Instagram @mayraortizph

En mayo les contamos que una de las mejores bandas de rock mexa regresaría a Estados Unidos. ¡La fecha llegó! División Minúscula forma parte de la agenda de conciertos de julio en California y no podemos con la emoción.

25 años de buenas rolas se dicen fácil pero, detrás hay un montón de chamba para llegar al lugar que ocupan hoy. ¿Qué canción esperan más? ¡A entonar esa garganta!

¿Cuándo? Viernes 7 de julio | 9pm.

¿Dónde? Roxy Theatre | 9009 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90069 | Boletos aquí.

Charlie Puth

Foto: Getty Images

Hace unos meses vimos a Charlie Puth en México y nos dejó bien claro el por qué es uno de los mejores músicos del pop contemporáneo. AQUÍ pueden leer la reseña.

Un poco de rhytm and blues, improvisaciones y mucha interacción con el público contando sus pato-aventuras te dejan como si hubieras ido a echar el chisme con tu bestie, pero con buena música. ¡Y es parte de la agenda de conciertos de julio en California!

¿Cuándo? Martes 11 de julio | 7:30pm.

¿Dónde? Greek Theatre | 2700 N Vermont Ave, Los Angeles, CA 90027 | Boletos aquí.

Mac DeMarco

Foto: Getty Images

El cantautor canadiense lanzó dos álbumes este año: Five Easy Hot Dogs y One Wayne G, este último con 199 canciones. Ver a Mac en concierto este julio es una oda a los músicos más preparados.

Su talento para tocar varios instrumentos y para escribir rolitas que nos llegan al corazón lo hacen uno de los shows que más ansiamos ver en California.

¿Cuándo? Viernes 14 de julio | 8pm.

¿Dónde? The Ford | 2580 Cahuenga Blvd E, Los Angeles, CA 90068 | Boletos aquí.

Eyes Set To Kill

Foto: Instagram @eyessettokillofficial

¿Quién quiere un poco de heavy metal? ¡Eyes Set To Kill le entra a los conciertos de julio en California! Alexia Rodríguez y la bataca mágica de Caleb Clifton nos harán agitar la melena como nunca.

Los clásicos como “Reach” y “Darling” nos pegarán duro en la nostalgia, pero nada que un par de guturales no arreglen para recordarnos nuestros gloriosos años de adolescencia. Lo más cool es que no hay que desembolsar tanto, ¡sólo 17 dolaritos!

¿Cuándo? Domingo 16 de julio | 7pm.

¿Dónde? The Parish del House of Blues Anaheim | 400 Disney Way #337, Anaheim, CA 92802 | Boletos aquí.

HAIM

Foto: Instagram @haimtheband

Las hermanas Haim son todo un espectáculo para ver. ¡Su show es uno de los conciertos de julio más esperados en California! ¿La razón? La virtuosidad de este talentosísimo trío sobre el escenario.

Danielle —vocalista— se echa unos solos de guitarra de aquellos. Este —bajista— proyecta su buena vibra con tremendas muecas mientras nos deleita con increíbles líneas. Alana, la más pequeña, le entra a la guitarra, el teclado y la batería. ¡Pura calidad de concierto en julio!

¿Cuándo? Lunes 17 de julio | 8pm.

¿Dónde? The Bellwether | 333 S Boylston St, Los Angeles, CA 90017 | Boletos aquí.

Foals

Foto: Instagram @foals

El Life Is Yours es la más reciente producción discográfica de esta bandota británica. Un resurgimiento musical que nos trae rolas para fiestear, corear y, claro, dedicar a ese ser amado. ¡Además ya traen la alineación completa! ¿Listos para ver a Walter Gervers dándole con todo al bajo?

Los Foals saben ser versátiles y cautivadores en el escenario, ¡no hay alma que no se prenda! Con una mezcla de sus éxitos más clásicos hasta las nuevas que incluyen esa vibra tan cool que los caracteriza. AQUÍ te dejamos todo lo que nos contaron sobre su regreso.

¿Cuándo? Martes 18 de julio | 7pm.

¿Dónde? The Belasco | 1050 S Hill St, Los Angeles, CA 90015 | Boletos aquí.

Paramore

Foto: Instagram @Paramore

Hayley, Taylor y Zac presentarán el This Is Why en la bella California. El setlist cambió radicalmente desde el año pasado ya que, en lugar de echarse las clásicas de siempre como “Decode” y “The Only Exception” le metieron “Figure 8” y “You First” del nuevo álbum. ¡Y vaya que prenden a los fans!

En su paso por el Bonnaroo, en Tennessee, y el Madison Square Garden, en Nueva York, nos dieron una probadita de lo que podemos esperar. ¿Lo mejor? ¡Traen a los Foals como teloneros! No te pierdas este súper combo ganador.

¿Cuándo? Miércoles 19 y jueves 20 de julio | 7pm.

¿Dónde? Kia Forum | 3900 W Manchester Blvd, Inglewood, CA 90305 | Boletos aquí y aquí.

Café Tacvba y la Filarmónica de Los Ángeles

Foto: Getty Images

El buen Rubén Albarrán lidera una de las bandas más queridas de México. “Los Tacubos” son una de las agrupaciones que debes ver al menos una vez en tu vida para entender la cultura musical mexa.

¿Te los imaginas con la Filarmónica de Los Ángeles sumándole talento? ¡Ya casi se hará realidad! La agenda de conciertos de julio en California trae este show muy especial que seguro nos enchinará el cuero.

¿Cuándo? Viernes 21 y sábado 22 de julio | 8pm.

¿Dónde? Hollywood Bowl | 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068 | Boletos aquí y aquí.

Kool and The Gang

Foto: Getty Images

La verdadera fiesta ochentera llegará a California con este concierto en julio. “Fresh”, “Celebration” y “Get Down On It” son de las favoritas del público y nos remotan a esas épocas de afros, lentes y mucho ritmo.

A pesar de la edad los integrantes interactúan con el público como en sus años dorados y es inevitable no seguirles el ritmo. Prepárate para aplaudir, cantar y sacarle brillo al piso con tus mejores pasos. ¡De los conciertos imperdibles en julio!

¿Cuándo? Viernes 28 de julio | 8pm.

¿Dónde? Palomar Starlight Theater | 11154 CA-76, Pala, CA 92059 | Boletos aquí.

Yellowcard

Foto: Getty Images

Hace 20 años los Yellowcard estrenaron Ocean Avenue, un álbum que combinaba un poco de pop punk, emo y ese toque independiente que los puso en el radar de los más clavados. ¡Y están listos para dar tremendo concierto en julio!

Para cerrar con broche de oro la conciertiza de julio en California Yellowcard nos espera para celebrar dos décadas de este histórico álbum. ¡Larga vida al Ocean Avenue!

¿Cuándo? Domingo 30 de julio | 7pm.

¿Dónde? YouTube Theater | 1011 Stadium Dr, Inglewood, CA 90305 | Boletos aquí.

¿Cómo te quedó el ojo con estos conciertos de julio en California? ¿A cuál te vas a lanzar?