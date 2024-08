Lo que necesitas saber: A pesar de estar en pleno 2024, aún hay discos que no podemos escuchar en plataformas de streaming, por varias razones. Hacemos un conteo de 5 discos que nos duele no poder escuchar.

Con todo lo que generó Jack White con su lanzamiento de No Name, primero en físico, y luego afortunadamente en plataformas de streaming, recordamos cinco lanzamientos que no podemos escuchar aún en medios de difusión digitales, de manera oficial.

Aunque llegamos a especular que Jack no iba a lanzar en streaming su nuevo discazo, quizás el mejor de su proyecto solista, se rifó subiéndolo a todos los servicios de reproducción de música digitalmente.

Desde su origen, las plataformas de streaming han generado polémica, y algunos artistas intencionalmente se han resistido a subir su música a estos medios. Hay también temas legales entre los que crearon la música y quienes tienen los derechos. Recientemente, se ha subido la música de Dr. Dre, Joni Mitchell o Neil Young, pero hay muchos discos que aún no están en plataformas.

Hay varios discazos que no se encuentran oficialmente en streaming, ya sea por decisión del artista, de su management, o una combinación de causas. Acá hacemos un conteo de 5 que nos duele no poder escuchar en cualquier plataforma de streaming.

‘The Black Album (The Funk Bible)’- Prince

Prince nunca se sintió cómodo siguiendo las convenciones de la época que le tocó vivir, y con cambios en su nombre y lanzamientos atípicos de sus discos, que este enorme artista no tenga su catálogo completo en plataformas parece bastante lógico.

Pues resulta que el dieciseisavo disco de Prince fue lanzado en 1987 y remasterizado en 1994, pero no está en ninguna plataforma de streaming en la actualidad. Esperemos que con algún esfuerzo de los propietarios de los derechos de la música de Prince, lancen este disco.

‘Balloonerism’ – Mac Miller

Existe un disco de Mac Miller que no ha visto la luz de manera oficial, y aunque hay algunas versiones físicas, y rips que claman ser el álbum oficial, ahora más que nunca, desconocemos su veracidad. Esto, ya que Mac falleció en 2018, dejando un legado musical excelente, pero también se prestó a bastantes dudas sobre la música póstuma que se lanzó, sin que Mac interviniera directamente.

Balloonerism es un disco supuestamente creado después del Watching Movies With the Sound Off (2013), y con todo y tracklist y portadas, este disco no está disponible para que lo escuchemos. Veremos si en algún momento los propietarios de los derechos de la música de Mac deciden lanzarlo, ya sean los tracks originales o algun remasterización.

The Ecstatic – Mos Def

‘nostalgia, ULTRA’ – Frank Ocean

Resulta que el genio creativo Frank Ocean tiene un discazo con un montón de sampleos que no contaban con la autorización de los creadores de las rolas originales. El disco de 2011 incluye “Strawberry Swing”, un remake de “Hotel California” de Eagles, quienes demandaron a Frank y principalmente por esa acción legal, el disco no está oficialmente en streaming.

Este mixtape precedió al excelente Channel Orange, el disco debut de Frank Ocean que lo catapultó a la fama internacional. Aunque nostalgia, ULTRA tiene copias físicas que han provocado una cacería desde su lanzamiento, no se ve para cuándo lo podamos escuchar en plataformas.

‘Exmilitary’ – Death Grips

Otro caso de sampleo no autorizado nos ha dejado sin el brutal disco Exmilitary de los Death Grips, y es que la banda de hip hop experimental se atrevió a samplear a artistas de la talla de Pink Floyd, Pet Shop Boys, Jane’s Addiction y hasta David Bowie.

La lógica del sampleo es darle crédito artístico a los músicos que crearon las rolas, y también sus respectivas regalías. Como podrán imaginarse, Death Grips combina muchísimos géneros, lo que resulta en un hip hop experimental que toma del punk, noise, rock e industrial. Quizás este es el caso de liberación de sampleos más complicado en este conteo, pero no perdemos la esperanza.

‘Days Before Rodeo’ – Travi$ Scott

Travi$ Scott, el rapero originario de Houston, lanzó hace casi diez años un disco que precedió a su lanzamiento más importante a la fecha: Rodeo. Es uno de sus mejores mixtapes y cumple diez años el 18 de agosto de 2024, por lo que sería un detallazo con sus fans lanzarlo en streaming como festejo de su primera década.

Travi$ tiene un fandom sumamente conocedor y leal, y lo veremos en septiembre próximo en México con un par de conciertos anunciados.

¿Qué otros discos faltan en las plataformas de streaming?

