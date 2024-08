Lo que necesitas saber: Jack White nos recordó con el reciente lanzamiento de su disco 'No Name' algunos de los discos que más han incomodado a la industria musical. Acá detallamos algunos de los más relevantes.

Jack White lanzó hace dos semanas un disco de manera sorpresiva, sin que hubiera siquiera un anuncio de que el fundador de The White Stripes y The Raconteurs tenía preparado un lanzamiento. El disco, conocido hasta ahora como No Name, llegó a las bolsas de compradores de Third Man Records el 19 de julio, aunque al parecer este viernes saldrá a la venta oficialmente y llegará a las plataformas de streaming.

Este nuevo episodio de Jack White desafiando las convenciones de la industria musical nos recuerda varios discos que han sido lanzados como una afrenta a las disqueras, los medios de distribución, y al negocio de la música en general. Recordamos algunos de los más relevantes en los últimos años.

‘In Rainbows’ de Radiohead

Después de terminar su relación con EMI, Radiohead decidió lanzar uno de sus mejores discos a la fecha través de una descarga digital en su sitio, por el que además no solicitaron un precio fijo. El 10 de octubre de 2007, la banda lanzó In Rainbows, su séptimo disco de estudio, que tras su lanzamiento físico se ubicó como número uno en el Billboard 200 en Estados Unidos y Reino Unido.

La banda no solo recaudó lo que dejaron las descargas digitales, sino que un año después de su lanzamiento, se reportó que In Rainbows había vendido más de tres millones de copias. Este lanzamiento de Radiohead mostró que las disqueras no eran un requisito para lanzar un disco que triunfara mucho.

’20Ten’ de Prince

Prince Rogers Nelson tuvo una pelea permanente con las disqueras, que lo llevó a cambiarse de nombre a un símbolo o a “The Artist”. A mediados de los noventas, Prince se liberó de las disqueras y en un acto genial. decidió regalar copias físicas de su disco 20Ten alrededor del mundo.

Decenas de periódicos y revistas europeas incluyeron una copia de su nuevo LP en sus entregas programadas. Titulado simplemente 20Ten, se distribuyó en la Rolling Stone de Alemania, el Daily Mirror del Reino Unido, y demás periódicos, que repartieron 2.5 millones de copias del álbum.

‘Once Upon a Time in Shaolin’ de Wu-Tang Clan

Los genios de Wu-Tang Clan produjeron una única copia de su disco Once Upon a Time in Shaolin, en un empaque bastante lucidor que forraba el disco en piel y tenía una joya. Se trata del disco más caro de la historia, del que se reportó una venta por millones de dólares a Martin Shkreli, y posteriormente en 2021, por 4 millones de dólares.

La intriga del disco es que quien lo adquiriera no podría liberarlo sino hasta 88 años después de su publicación, es decir, en el lejano 2103. Aunque ya han hecho sesiones de escucha, este disco sigue siendo una valoración del arte física como producto de culto, y difícilmente llegará al streaming.

‘Song Reader’ de Beck

En un acto contra la digitalización de la música y su publicación en plataformas de streaming, el multinstrumentista Beck Hansen lanzó en 2012 Song Reader, un disco que era en realidad un libro con hojas y hojas de composiciones. Si querías saber cómo sonaba el disco de Beck, debías de saber tocarlo, y así, Beck creó un “disco interactivo” para que los fans lo tocaran.

El disco fue lanzado oficialmente en 2014 y para añadirle un toque especial, Beck invitó a grabar sus rolas a Laura Marling, Jarvis Cocker, y otro ícono de la afrenta a la digitalización: Jack White.

‘The Fall’ de Gorillaz

Damon Albarn y Jamie Hewlett, los genios detrás de la creación de la primera banda virtual de la historia, Gorillaz, siempre han tenido una inclinación natural por ofrecer a los fans experiencias virtuales.

En varios discos, la página de Gorillaz se transformaba en un juego en el que recorrías los Kong Studios o la famosa Plastic Beach.

Con la emoción del lanzamiento del Plastic Beach en 2010, Albarn decidió crear un calendario de adviento en el sitio de Gorillaz, y día con día, hasta Navidad, los fans podían descargar fondos de pantalla, acceder a videos especiales, y en el último día, descargar un disco completamente gratuito.

No solo eso, sino que Albarn reveló que el disco había sido compuesto, grabado, producido y mezclado durante la gira del Plastic Beach, en un iPad. Para comprobar esto, Damon compartió las aplicaciones utilizadas para cada rola de The Fall, un disco de culto que fue totalmente gratuito.

Las implicaciones de lanzar un disco de manera independiente y sin campañas publicitarias

Veremos qué tanto impacta este lanzamiento de Jack White, lo que sí podemos asegurarles es que el multinstrumentista de Detroit sirve de inspiración para jóvenes creadores, y que seguramente algunos replicarán la manera de lanzar No Name.

De los discos mencionados, varios modelos han sido copiados, y seguramente seguiremos viendo discos que prescindan de las grandes campañas publicitarias o los servicios de marketing que nos creen más anticipación alrededor del lanzamiento.

¿Qué otros lanzamientos de discos les han sorprendido o cambiado su forma de pensar sobre estos estrenos?



