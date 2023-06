¿Sabías que Baby Keem y Kendrick Lamar son primos? Ambos son extremadamente talentosos y cuentan con una fascinante carrera en solitario: quizás Lamar tenga más hits y una carrera más amplia, pero Keem es un diamante en bruto que muy pronto podría convertirse en un acto de la talla de Travis Scott o A$AP Rocky.

Los dos tienen un estilo vocal bastante similar, tienen una gran presencia en el escenario y cuentan con una habilidad notable para crear historias atractivas por medio de sus canciones.

Baby Keem es más nostálgico, Lost Souls es un gran ejemplo de ello, y Kendrick Lamar es un tanto más enérgico: la mayor parte de los temas de DAMN. lo comprueban.

Afortunadamente, Baby Keem y Kendrick Lamar han realizado varias canciones en conjunto. La suma de sus capacidades es casi tan fascinante como la de Jay Z y Kanye West y sino nos crees, por acá te dejamos algunas canciones para que te convenzas:

family ties

¿La mejor canción de Hip Hop de los últimos cinco años? Probablemente. El monumental beat ya suena a la par de hitazos como m.A.A.d city y SICKO MODE en las fiestas de Atlanta, Chicago y, por supuesto, L.A.

El tema está claramente dividido en dos partes: la primera sección protagonizada por Baby Keem y la segunda por Kendrick Lamar. Tal como lo dice el nombre de la canción, ambos demuestran lo que más los une como familia: su tremenda habilidad para soltar rimas rápidamente.

El flow de la canción es muy particular: ambos lanzan versos de forma extravagante para mostrar sus skills en un showcase extraordinario que no tiene comparación con ningún acto de la actualidad.

range brothers

Baby Keem tiene una fuerte influencia melódica. El rapero tiene la capacidad de aportar diferentes dimensiones emocionales en sus canciones y, al igual que su primo, de modificar su voz de forma camaleónica.

Al igual que en family ties, range brothers demuestra las aptitudes principales de Keem y uno de sus elementos estilísticos más claros: el de romper constantemente las canciones por medio de los cambios melódicos y rítmicos.

Aunque con una habilidad más notable en el ritmo y la fuerza de los versos, Kendrick Lamar también apuesta por un camino similar. Quizás sea por esta razón que el título del tema es “range brothers”, haciendo alusión al amplio rango tonal que cada uno maneja.

The Hillbillies

Con un video en el que se divierten juntos en el Dodger Stadium, aviones privados, plazas comerciales y en parques de diversiones, Kendrick Lamar y Baby Keem entregaron recientemente uno de sus temas menos producidos pero más divertidos.

A lo largo de poco más de tres minutos, la dupla se olvida de los cambios drásticos de melodías y de patrones rítmicos complicados para demostrar que sus versos por si mismos tienen la fuerza suficiente para convertir un beat sumamente sencillo en un tema clásico.

La producción se ha vuelto tan sofisticada que es muy fácil olvidar que el rap y el hiphop tienen su principal atractivo en la lírica. De esto se trata el tema.

¿Qué les parece? ¿Qué tal les caería un álbum completo de Kendrick Lamar y Baby Keem? Esperemos que pronto podamos escuchar un disco de larga duración de ambos. En una de esas podría ser aún más épico que What a time to be alive, el clásico de Future y Drake.