El 2024 ha sido un gran año en música, y aunque han habido muchísimos lanzamientos sorprendentes, aún quedan varios discos que esperamos escuchar ansiosamente.

Aprovechando que se cumplió la mitad del año, hicimos el recuento de los 10 mejores discos de este año, pero también es momento para ver a futuro y preparar nuestros calendarios para los discos que vienen antes de que termina el 2024.

Les compartimos una lista de los discos que se vienen, con las fechas tentativas de lanzamiento, que en algunos casos pueden modificarse debido a cuestiones propias de cada artista.

Childish Gambino – Bando Stone & The New World (19 de julio)

Donald Glover no sabe estarse quieto, y compartió recientemente que viene nuevo disco de su proyecto Childish Gambino, y en el que participarán Ludwig Göransson, Max Martin, y Michael Uzowuru.

Donald compartió que será el último disco bajo el nombre de Childish Gambino, y el álbum tendrá como acompañamiento una película con el mismo título. Ya podemos escuchar el primer adelante de su nuevo LP, la rola se llama “Lithonia”:

Empire of the Sun – Ask That God (26 de julio)

Los australianos de Empire of the Sun sorprendieron con el anuncio de su primer disco en 8 años, apenas el cuarto LP de su discografía. Previo a su presentación en el Corona Capital 2024, nos emociona escuchar algo nuevo de la banda que, como siempre, promete ir a lo grande en cuanto al concepto detrás del álbum y sus shows en vivo.

beabadoobee – This Is How Tomorrow Moves (16 de agosto)

Con un par de discos de estudio bajo el brazo en apenas 2 años, Beabadobee lanzará This Is How Tomorrow Moves en agosto de este año, como parte de una carrera acelerada y en la que nos ha regalado rolotas como “death bed (coffee for your head)” o “the perfect pair”.

Fontaines D.C. – Romance (23 de agosto)

Los Fontaines D.C. anunciaron al sucesor de su excelente Skinty Fia (2022), y en el que participó por primera vez James Ford (Arctic Monkeys, Blur). Los irlandeses anunciaron que este disco tiene bastante sentido de idealismo y romance, lo que nos parece contrasta con su sonido directo y rudo, pero lo esperamos con altas expectativas.

A$AP Rocky – Don’t Be Dumb (30 de agosto)

El rapero A$AP Rocky regresa con colaboraciones de Pharrel Williams, Playboi Carti, y rumores de apariciones de Tyler, the Creator, Metro Boomin, The Alchemist, Madlib y hasta Swedish House Mafia y Peso Pluma. Su cuarto disco de estudio promete rimas complejas matizadas con su peculiar sentido del humor.

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Tuvieron que pasar 5 años para escuchar algo nuevo de Nick Cave & the Bad Seeds, pero por fin tendremos un nuevo lanzamiento de disco con Wild God, sucesor del excelente Ghosteen (2019). Su dieciochoavo disco de estudio tendrá apariciones de Colin Greenwood y Luis Almau.

Jamie xx – In Waves (20 de septiembre)

Por fin tendremos el nuevo disco de Jamie XX en nuestras manos, cuando escuchemos su segundo álbum de estudio, titulado simplemente In Waves. Jamie es un genio de la electrónica y para este disco ha invitado a artistas como Robyn, Erykah Badu, Panda Bear, The Avalanches, Kelsey Lu, John Glacier, Honey Dijon y Oona Doherty.

Manu Chao – Viva Tu (20 de septiembre)

Una de las sorpresas más grandes de este año fue el inesperado anuncio de un nuevo disco del legendario Manu Chao. Viva Tu marca su regreso después de 17 años sin un disco del artista franco-español. Tendrá como invitados a Willie Nelson y la cantante francesa Laeti, y se especula que Manu anuncie gira para tocar por primera vez en vivo su nuevo álbum.

The Voidz – Like All Before You (20 de septiembre)

Luego de la exitosa era de The New Abnormal con The Strokes, Julian Casablancas está listo para retomar actividades con otro de sus proyectos más queridos. The Voidz anunció su nuevo disco Like All Before You. Este será el tercer material discográfico de larga duración de la banda.

Ezra Collective – Dance, No One’s Watching (27 de septiembre)

Los ganadores del Mercury Prize de 2024, Ezra Collective, nos regalarán un disco de pura buena onda y gozadera con su tercer disco de estudio. La mezcla de ritmos y géneros promete otro discazo del colectivo que combina afrobeat, jazz, reggae y hasta calypso.

Coldplay – Moon Music (4 de octubre)

El tiempo se va rapidísimo y no podemos creer que ya pasaron tres años desde Music Of The Spheres. Pero eso no quiere decir que Chris Martin y compañía estén en un descanso o algo parecido. Acá te contamos todos los rumores de este nuevo disco, en el que Coldplay parece continuar la era de Music of the Spheres con su reciente sencillo:

Hinds – Viva Hinds (6 de septiembre)

Las españolas de Hinds nos sorprendieron con su primera rola en español, “En forma”, y con una colaboración atípica con el mítico Beck para “Boom Boom Back”. Su nuevo disco parece marcar un cambio en las Hinds, pero para bien, y no podemos esperar para verlas en la CDMX el 9 de octubre.

Sanje (septiembre)

Otro que no se sabe la de estarse quieto es el multi instrumentista, compositor y productor Santiago Mijares, que por fin lanzará su disco de estudio con el proyecto Sanje, en septiembre de este año.

Santiago ha estado muy ocupado tocando con Little Jesus y recientemente celebró el lanzamiento de Weyes de Luisa Almaguer, en el que se involucró en la producción.

Foster The People – Paradise State Of Mind (16 de agosto)

Qué sorpresota nos llevamos con la nueva rola de Foster the People, con la que regresaron al sonido que les conocimos en su excelente debut Torches (2011). La electrónica combinada con el sentido pop de Mark Foster nos emociona porque marca un reconocimiento de la banda de lo que ha sido su mejor sonido, con una producción digna de 2024. Así suena “Lost In Space”:

Sofi Tukker – BREAD (23 de agosto)

El dúo electrónico estadounidense lanzará su tercer disco de estudio, en el que ahondarán en un sonido EDM electrónico que no para de hipnotizarnos. Ya sea en DJ Set o live, Sofi Tukker ha encontrado una fórmula para ponernos a bailar muchísimo con sus referencias latinas y tropicales bastante elegantes.

Menciones honoríficas

No podíamos dejar fuera a otros artistas que tendrán lanzamientos este año, por lo que también habrá que estar atentos a los discos que lanzarán Sabrina Carpenter con Short N’ Sweet; Katy Perry con 143, Post Malone con F-1 Trillion; The The con Ensoulment (6 de septiembre); y finalmente TR/ST con Performance (13 de septiembre).

