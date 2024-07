Lo que necesitas saber: Este verano Walt Disney World Resort en Florida será el spot perfecto para refrescarte mientras te diviertes en las mejores experiencias

¡Llegó la hora de gozar las vacaciones de verano! Walt Disney World Resort en Florida tiene justo lo que necesitamos para dejar el aburrimiento en casa y lanzarnos a la aventura acuática —aprovechando las olas de calor—. ¡Checa todas las opciones!

Disney’s Typhoon Lagoon

Este parque acuático en Walt Disney World Resort de Florida tiene temática tropical para que saques los mejores outfits. Lúcelos en la montaña rusa acuática Crush ‘n’ Gusher o durante un paseo relajante por el río lento a lo largo de Castaway Creek. ¡La diversión acuática durará hasta la media noche con Disney H2O Glow After Hours! Checa aquí el calendario de disponibilidad.

Crush ‘n’ Gusher/Foto: Disney World

The Seas with Nemo & Friends

¿Qué tal conocer la vida marina de cerca? En el parque temático EPCOT de Walt Disney World Resort en Florida puedes sumergirte bajo el mar sin mojarte. ¿Cómo? A bordo de una almeja móvil te deslizarás por debajo de la olas, donde Nemo y sus amigos te darán la bienvenida. ¿El reto? Evitar las picaduras de medusas y los filosos dientes de Bruce, el tiburón.

The Seas with Nemo & Friends/Foto: Disney World

¡Claro, el mayor desafío es encontrar a Nemo! Una vez que lo logres lánzate al acuario en SeaBase; aquí encontrarás un pez payaso, tiburones y otras criaturas curiosas en este gran acuario de 21.5 millones de litros de agua salada. ¡La mayor aventura en Walt Disney World Resort en Florida!

Journey of Water inspirado en Moana

En el mismo parque temático EPCOT de Walt Disney World Resort en Florida está este sendero de exploración para jugar con el agua mientras viaja del cielo a los océanos y de regreso. ¡Tal como Moana lo hizo en su heróico viaje! Puedes elegir entre tomar el camino seco o el mojado mientras exploras el mundo acuático y aprendes sobre este recurso natural. ¿Te animas?

Foto: Disney World

¡Aventuras con delfines!

Walt Disney World Resort en Florida también ofrece una experiencia única con los delfines del Pabellón The Seas with Nemo & Friends en EPCOT. Durante dos horas podrás conocer cómo los cuidan e interactuar con ellos. Aunque no necesitas saber nadar para esta aventura, hablar ingles al 100% es esencial para seguir las instrucciones de los cuidadores. ¡No olvides tu traje de baño! ¡Ojo! Esta actividad necesita reservación, puedes hacerla en este enlace.

Foto: Disney World

¿Todo listo para las mejores vacaciones de verano en Walt Disney World Resort en Florida? ¡Sigue a Sopitas USA para enterarte de los mejores destinos turísticos en California y otros estados en Estados Unidos!

