Aborto con

medicamento

-Lo realizas en casa o un lugar de confianza

-Tú decides dónde y a qué hora

-Puedes recibir acompañamiento de un ser querido

-Efectividad de 87-98%

-No puedes sedarte para evitar el dolor

-No hay tiempo certero para saber cuándo empezará a actuar

-Necesitas un lugar seguro para pasar algunos días mientras termina el procedimiento

-Si no funciona deberás tomar una dosis más alta