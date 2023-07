Tres artistas multidisciplinarios llegaron con todo su arte al Artpace de San Antonio con exposiciones frescas, profundas y modernas para echarle coco aunque sea un ratito.

Que si la salud mental, la vida y la muerte, lo invisible que se vuelve visible si le prestas suficiente atención… estas tres exposiciones en San Antonio serán el plan perfecto para el fin de semana.

Xin Liu

Xin Liu frente a una pieza de su exposición/Foto: Instagram @xin_liu-studio

Esta artista e ingeniera china de 32 años combina sus dos pasiones más grandes en At The End of Everything, una exposición en la que el petróleo es el protagonista. Este recurso tiene dos poderes: Crear y destruir. Producir vida o provocar la muerte.

Liu viene de un entorno donde la explotación de crudo es el pan de cada día, de ahí la inspiración. La pieza principal de esta exposición es una pirámide suspendida sobre una fuente de petróleo y un globo de cristal con crudo que cuelga desde la parte más alta.

Obra principal de la exposición ‘At the End of Everything’/Foto: Instagram: @xin_liu_studio

La figura piramidal se utilizaba en el mundo antiguo como tumba y, el petróleo vivo en la parte más alta, representa esa peligrosa dualidad. Una gota en el sentido equivocado y podría terminar con todo a su alrededor o, también, facilitarnos la vida. ¿Cuál será?

Recomendado: ¡A explorar! Checa la lista de los 5 mejores museos en Houston.

Michi Meko

Michi Meko/Foto: Artpace

¿Sabes cómo se ve la ansiedad y depresión en una pieza de arte? Meko lo representa a la perfección. La exposición While I’m Here… A Different South presenta los sentimientos durante su viaje de Georgia a Texas.

La pieza central es una cúpula negra en acrílico con luces azules y rojas que resplandecen desde adentro. ¿Será para ejemplificar la confusión y ansiedad? Dos pinturas más complementan esta exposición; una mostrando un camino peligroso y otra en tonos azules que representan un lugar pacífico.

Pieza principal de la exposición ‘While I’m Here…A Different South’/Foto: Artpace

Sin embargo, este artista estadounidense de 49 años, sigue buscando un momento trascendente entre estos dos universos de su exposición. Donde la oscuridad refleja la niebla mental y la luz una claridad cósmica que tanto desea.

Ryan Takaba

Foto: Instagram @ohhiryan

¿Qué tal un poco de arte material? La exposición Sound Shatters the Illusion encenderá tu curiosidad, literalmente. Este artista local busca hacer evidentes los fenómenos naturales invisibles al ojo cotidiano. ¡Tendrás que usar todos tus sentidos para percibir el sonido y movimiento!

Una estructura que asemeja una vela gigante de 25 pies de altura está cubierta de cera derretida de las 500 velitas que la iluminan desde afuera. ¡Incluso puedes prender una!

Foto: Instagram @ohhiryan

La manera en que está construida la pieza de esta exposición deja que el aire se meta entre los canales creados por la cera, creando un leve sonido. Así se fusionan los cuerpos del interior y el exterior de la obra maestra de Takaba.

Las obras de estos tres artistas emergentes estarán en el Artpace de San Antonio hasta el 10 de septiembre. Corre a verlas en 445 N Main Ave, San Antonio, TX 78205.

Relacionado