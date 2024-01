Lo que necesitas saber: The Grain Cafe se distingue en la escena de los restaurantes veganos de Los Ángeles por su extenso menú tradicional y precios amigables con el bolsillo.

La cocina mexicana es conocida por ser una de las más complejas y sabrosas de todo el mundo. ¿La versión vegana será igual de suculenta? The Grain Cafe, un modesto restaurante en Los Ángeles, ¡lo firma y garantiza!

Las raíces de Oaxaca, México afianzan el sabor único de las especias, huertos, granos y verduras orgánicas que cultivan en The Grain Cafe. Eso sí, nada de productos de origen animal, conservadores o colorantes. ¡Antójate con sus platillos estrella!

The Grain Cafe: bueno, bonito y barato

¿Desayuno, comida, cena o a la hora el postre? Cualquier momento es ideal para ir a The Grain Cafe y llenar esa pancita de puras delicias saludables. El brunch mexa-vegano abre pista con los famosísimos “huevitos” a la mexicana, rancheros o con chorizo. ¡El tofu revuelto nunca supo mejor!

Fotos: Instagram @thegraincafe

Los frijoles de olla no faltan, tampoco las tortillas para armar el taco. ¿Prefieres un bagel de huevo? ¡Hasta te lo acompañan con frutita! The Grain Cafe también ofrece waffles con chocolate y frutas; o acompañados con salchichas y huevo para un desayuno americano.

El “plato de la fiesta” es perfecto para calmar el hambre luego de un largo día trabajando: una enchilada rellena de queso y bañada en salsa verde, otra rellena de pollo y bañada mole. En el side va un chilito relleno, nachos con guacamole, arroz y frijoles. ¿Cuál hambre?

Fotos: Instagram @thegraincafe

Obviamente no podían faltar las tlayudas ni los tacos en The Grain Cafe; ¿de asada, barbacoa, al pastor o pollo? También hay “burritos mojados” en mole o la salsa de tu preferencia revuelta con queso. ¡Lo mejor es que la mayoría de los platillos no rebasan los $25 dólares!

¿Y el postre?

¡Pastel! Ya sea de tres leches o chocolate, va bien con un cafecito de la casa. En The Grain Cafe entienden —y comparten— la idea de hacer “sobremesa”, de ahí que los drinks sean de los más amados en el menú.

Fotos: Instagram @thegraincafe

Mimosas, margaritas, vino, micheladas y otros coctelitos te ayudan a terminar la comida con buen sabor de boca. ¿Brindas por la cocina mexicana vegana?¡Nosotros también! The Grain Cafe nos hace creer en lo mejor de dos mundos, haciendo realidad una dualidad que muchas personas no creían posible.

