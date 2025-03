Lo que necesitas saber: Escuchamos y leemos mucho sobre la Met Gala cada año pero ¿realmente sabemos qué es? Esta es su historia, origen y, muy importante, lo que motiva su temática cada año.

La Met Gala es uno de los eventos más esperados del año y más para los amantes de la moda y aquellos que no pueden parar frente a la posibilidad de una alfombra roja en donde las celebridades de diferentes campos desfilarán con atuendos legendarios.

Sí, porque de eso se trata la Met Gala —por muchos considerados como el Super Bowl de la moda—, no es la red carpet de una premiación o de una premiere pero sí es un desfile de celebridades que durante meses han preparado el outfit con el que serán vistos en esta gala a la que no cualquiera está invitado.

Te contamos todo lo que debes saber sobre la Met Gala: su origen, historia, significado, las fechas y la exposición que acompaña a este evento.

¿Qué es la Met Gala?

La Met Gala, como un nombre lo dice, es una gala que se organiza en beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, también conocido simplemente como The Met o el Met, para los que hablamos español, ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

La Met Gala solamente se ha suspendido en dos ocasiones: en el año 2000 y en 2020 por la pandemia, dicha edición se llevó a cabo en septiembre de 2021. En 2022 la gala regresó a su fecha tradicional.

Así es como el Met en alianza con la revista Vogue, una de las más importantes en el terreno de la moda, organizan un evento en el que los invitados son las celebridades del momento en diferentes campos sociales como pueden ser la moda, la música, el cine, la televisión, el teatro, finanzas, economía, política y hasta hace algunos años comenzaron a invitar a celebridades de internet e influencers.

Todos los años se elige un tema para que los asistentes —quienes solo pueden asistir por invitación y deben pagar para tener un lugar en esta gala— usen un atuendo que relacionado con este. De hecho, el tema viene de la exposición que The Costume Institute cura cada año para abrir al público en general.

El dinero recaudado de la venta de lugares para esta celebración se utiliza para financiar proyectos relacionados con este departamento del museo encargado de temas como la moda y el diseño de moda y la preservación de acervos de prendas históricas e icónicas.

¿Qué significa Met Gala?

Su nombre podría dividirse en dos partes: Met, por el Metropolitan Museum of Art y Gala para denotar que se trata de una celebración que de cierto estatus y sofisticación ya que no es una premiación y, como tal, una fiesta.

Entonces, en español significaría la Gala del Met (refiriéndose al museo ubicado en Nueva York).

Historia de la Met Gala

La primera Met Gala se llevó a cabo en 1948, dos años después de que The Costume Institute se mudara al Met y nació con la idea de recaudar fondos para que este instituto estuviera a cargo de la industria de la moda de Estados Unidos por lo que debía hacerse cargo de los gastos de su operación, la publicista Eleanor Lambert fue quien pensó en este modelo para recaudar fondos.

Eleanor Lambert fue la responsable de crear este evento que cambió el mundo de la moda. Foto: Getty Images

La primera edición de la Met Gala se llevó a cabo en el Rainbow Room, del Rockefeller Center y fue hasta 1960 que comenzó a celebrarse en el museo donde actualmente se lleva a cabo, específicamente, en el Templo de Dendur.

La idea de esta es que los invitados desfilen por las escaleras que llevan a la entrada principal del museo en donde se instala la alfombra roja, después recorran la exposición y finalmente tomen su asiento para cenar y ser parte de espectáculos a cargo de los cantantes más populares.

¿Cuándo es la Met Gala?

La Met Gala siempre se lleva a cabo el primer lunes de mayo de cada año, la misma fecha en la que The Costume Institute inaugura su exposición de la que se desprende el tema de la gala.

En la exposición los visitantes del Met pueden explorar el tema de la gala a través de diferentes piezas creadas por los diseñadores de moda más prestigiados del mundo que forman parte de su acervo.

¿Cada cuándo es la Met Gala?

El evento se lleva a cabo cada año. Aunque en el año 2000 y 2020 se suspendió, en este último por la pandemia.

¿Quién organiza la Met Gala?

Actualmente Anna Wintour, directora global de contenido en Condé Nast, casa editorial de la revista Vogue, es quien se encarga de organizar la gala y está totalmente involucrada en la elección de los coanfitriones junto a los que recibirá a todos los invitados de la noche.

Anna Wintour y Bill Nighy en la MET Gala de 2023. Foto: Getty Images

¿Cómo se elige el tema de la Met Gala?

Cada año, Andrew Bolton, el curador en jefe del Costume Institute es una de las personas que elige el tema de la exposición y, por lo tanto, de la gala y de lo que los invitados vestirán.

El tema de la Met Gala 2025 es Superfine: Tailoring Black Style en la que se busca ahondar en la figura de dandy negro y la moda masculina.

¿Cuándo es la Met Gala 2025?

La gala de este año se llevará a cabo el 5 de mayo de 2025.

¿A qué hora empieza la Met Gala 2025?

El desfile de celebridades por la alfombra roja comienza a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver la Met Gala 2025?

La transmisión de la Met Gala en vivo está disponible en el sitio web de la revista Vogue.

¿Cuánto cuesta ir a la Met Gala?

Es importante mencionar que a la Met Gala solo se asiste por invitación y que se debe pagar por asistir.

La exposición detrás de la Met Gala

La primera exposición fue en 1973 y el tema central fue la trayectoria de Cristobal Balenciaga.

En 2025, el tema de la exposición es Superfine: Tailoring Black Style que comprende un análisis histórico y cultural del dandy negro inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la curadora invitada Mónica L. Miller.

La exposición estará abierta al público en general del 10 de mayo al 26 de octubre de 2025 en The Metropolitan Museum of Art, en Nueva York, y explorará la importancia del estilo sartorial para construir las identidades negras del Atlántico. En la exposición podremos descubrir la historia del dandy negro a través del tiempo y de prendas de vestir y accesorios.

