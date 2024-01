Lo que necesitas saber: South Coast Plaza es uno de los puntos turísticos más sofisticados en el Estado Dorado.

Arte, cultura, excelencia gastronómica y moda son los pilares de South Coast Plaza, un destino cercano a la costa de California con todo lo que buscas para disfrutar unas vacaciones de primer nivel.

Playas, boutiques lujosas, una colección de restaurantes galardonados, spas… ¿qué más puedes pedir? Veinte millones de personas al año viajan a este paraíso en busca de experiencias únicas. ¿Qué comer, hacer y visitar en South Coast Plaza? ¡Sigue leyendo!

Segerstrom Center for the Art: el corazón cultural de South Coast Plaza

El altruismo de la familia Sergerstrom resultó en un centro gigante donde se concentra el arte, la cultura y el comercio en South Coast Plaza. Formado por siete salas de conciertos, teatros y estudios, es un referente para locales y extranjeros que buscan entretenimiento fino.

Renée and Henry Segerstrom Concert Hall | Foto: Segerstrom Center for the Art

¿Fan de los musicales? Aquí puedes ver clásicos como Wicked y Hamilton o el estreno de algún ballet de talla internacional. Esta exclusiva zona también alberga el Orange County Museum of Art de artes visuales, ¡una joyita que no te puedes perder!

Ubicación: 600 Town Center Drive, Costa Mesa, CA 92626 | Más información.

California Scenario de Isamu Noguchi

¿Qué tal pasear por un jardín nada convencional? En South Coast Plaza está uno de los jardines de esculturas más importantes de todo Estados Unidos, detrás de todos los edificios y ruidos de la ciudad de California.

Escultura ‘Lima Bean’ | Foto: Emily J. Davis

El escultor Isamu Noguchi diseñó su propia interpretación de California usando plantas y materiales originarios del Estado Dorado. Así creó una serie de paisajes dentro de un gran paisaje de diferentes naturalezas. La pieza más famosa del lugar es The Spirit of the Lima Bean, formada con 15 rocas de granito que encajan perfectamente entre sí. ¡Que no falte la selfie!

Ubicación: 611 Anton Blvd., Costa Mesa, CA 92626 | Más información.

Knife Pleat: excelencia gastronómica

A una experiencia de lujo no le puede faltar la buena comida. El chef Tony Esnault y la restauradora Yassmin Sarmadi son una power couple respetada en la escena gastronómica de California.

Su más reciente colaboración es este restaurante francés contemporáneo ubicado en el penthouse de South Coast Plaza. Tanto el menú a la carta como los de degustación tienen estrella Michelín, ¡platillos 100% garantizados! ¿Te los vas a perder?

Ubicación: 3333 South Coast Plaza, Bristol St., Suite 3001, Costa Mesa, CA 92626 | Más información.

Centro Comercial South Coast Plaza

¡Hora de ir de compras! South Coast Plaza es el paraíso del shopping; boutiques de firmas de lujo te esperan con colecciones únicas y experiencias que no vivirás en otro lugar. Va un ejemplo: la tienda de Tiffany & Co. alberga un restaurante especializado en caviar.

Foto: Especial

Uno que otro outfit para presumir en tu visita nunca cae mal, ¿apoco no? La oferta es basta, variada, con opciones de media y baja gama para que no te acabes el presupuesto. Si te urge actualizar el clóset lánzate a este sueño de todo fashionista en South Coast Plaza.

Ubicación: 3333 Bristol Street, Costa Mesa, California 92626 | Más información.

Läderach

¡No te vayas sin el postre! Con sólo dos fábricas en Suiza te garantizan la máxima calidad en chocolates artesanales, hecho con los ingredientes frescos. Maestros chocolateros de todo el mundo alcanzan la perfección a cada mordida que llega hasta California.

Foto: Especial

Consiéntete con su máxima estrella, el FrischSchoggi; una placa de chocolate fresco incrustado con arándanos, frutos secos, nueces o la semilla de tu preferencia. ¡Rómpelo en partes y a gozar! ¿O qué tal unas trufas de champaña fina? ¡Trata a tu paladar como merece en South Coast Plaza!

Ubicación: 3333 Bristol St #2814, Costa Mesa, California 92626 | Más información.

¡Visita South Coast Plaza!

¡Déjate sorprender por uno de los mejores destinos en California! Si estás en búsqueda de algo diferente y extravagante para pasar el rato, no dudes en visitar South Coast Plaza. Eso sí, ¡prepara tus ahorros porque valdrá toda la pena!

Encuentra más detalles aquí. ¿Quieres visitar más lugares fabulosos en California? Entra Visit California y Sopitas USA para mantenerte al día.

