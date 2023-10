Lo que necesitas saber: La tradición de Día de Muertos es una fusión de costumbres mesoamericanas y católicas, estas últimas traídas por los españoles con la colonización.

Además del Halloween, en México celebran el Día de Muertos cada 1 y 2 de noviembre. Una tradición que ha cruzado fronteras y se ha instalado en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

El Día de Muertos fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). ¿Cómo nació esta costumbre mexicana?

El origen del Día de Muertos

El Día de Muertos no tiene nada de tenebroso, al menos no para los mexicanos. Esta tradición es para recordar y honrar la memoria de los seres queridos que ya no están con nosotros.

Foto: iStock

Los pueblos mesoamericanos —como los aztecas— creían que la muerte no significaba el fin de la vida, sino la transición al descanso eterno en el Mictlán. Se dice que los aztecas enterraban a sus muertos con objetos útiles para su largo viaje “al más allá”.

Los mayas, por ejemplo, los acompañaban con figurillas de barro que representaban a los “xoloitzcuintlis”. Creían que los perros guiaban a los espíritus por el inframundo. De Mesoamérica también viene lo de ofrecer comida.

Representación del Mictlán/Imagen: México Desconocido

Algunos pueblos indígenas creen que los espíritus despiertan del eterno descanso y regresan a casa para convivir con sus familiares. A “los vivos” les toca recibirlos con altares u ofrendas llenas de sus comidas y bebidas favoritas, además de otros elementos para guiar su camino de vuelta.

Eso sí, deben quedar al punto porque el Día de Muertos coincidía con el fin del ciclo de cultivo del maíz, el principal alimento en el territorio. ¿Prosperidad o desgracia? Los indígenas creían que sus muertos podían traerles abundantes cosechas o tragedias y accidentes si no les satisfacía la ofrenda.

¿Y qué lleva una ofrenda de Día de Muertos?

Actualmente algunas llevan más, otras llevan menos. Depende de gustos, espacios y presupuestos. Pero las ofrendas o altares suelen llevar diez elementos importantes para recibir a los espíritus el Día de Muertos. AQUÍ encuentras más detalles.

Que si el papel picado, la flor de cempasúchil o el pan de muerto… Existe también la creencia de que los alimentos de la ofrenda se quedan sin sabor después del Día de Muertos porque los difuntos le quitan la esencia.

Imagen: Sopitas.com

Otro dato: los muertos no llegan así como así, hasta para eso son organizados. Podría decirse que el Día de Muertos inicia desde el 27 de octubre, con la llegada de las mascotas que pasaron a mejor vida.

Luego vienen las personas que murieron trágicamente, después los infantes y al final los adultos. AQUÍ puedes leer más al respecto.

Así festejan el Día de Muertos en México

El Día de Muertos tiene costumbres básicas, pero hay otras que dependen de cada estado en México. Por ejemplo, en la capital, algunos acostumbran a visitar las tumbas de sus seres queridos y poner una ofrenda sobre la lápida.

Foto: Erik Hubbard

La Ciudad de México también es sede de grandes desfiles, como el de catrinas o zombies. Las megaofrendas son otra costumbre en la capital; se ponen en plazas públicas para que la ciudadanía y turistas las visiten durante la celebración.

En el Lago de Pátzcuaro, Michoacán, hacen el ritual de La Velación. Las personas pasan la noche en los panteones con veladoras y rezos esperando la llegada de sus muertos. En Campeche es popular la limpieza de Santos Restos, que consiste en sacar los huesos de los ataúdes para quitarles el polvo y dejarlos como nuevos.

Foto: Getty Images

¿Cómo ha impactado el Día de Muertos en Estados Unidos? Cada vez es más común encontrar ofrendas en hogares latinos y no latinos. El gran desfile de Día de Muertos en la capital mexicana nació de una escena de la saga cinematográfica de James Bond.

¿Y en la música? Artistas como Fall Out Boy tienen canciones inspiradas en esta bella tradición mexicana.

¿El Día de Muertos ha llegado hasta tu hogar? ¡Cuéntanos en los comentarios!

