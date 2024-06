Lo que necesitas saber: ¡Planea tu próxima aventura! Checa todos los detalles de lo nuevo que se viene a los parques temáticos en California.

¡El verano está a punto de llegar! La temporada alta de parques temáticos en California se prepara con horarios extendidos, ofertas, festivales y los esperados estrenos de nuevos espectáculos y atracciones.

Universal Studios Hollywood

¡Celebra el 60 aniversario del Studio Tour en Universal Studios Hollywood! Este verano celebraremos tremenda fiesta en un imperdible parque temático en California; ¿qué tal visitar un set de grabación icónico?

La oferta de temporada es que, por primera vez, permitirán recorrer a pie los escenarios de pelis famosas y hasta tomar selfies en una réplica del letrero de Hollywood. Este parque temático en California tendrá una nueva oferta gastronómica retro hasta el 11 de agosto. ¡No te la pierdas!

Montaña Mágica de Six Flags

A partir del 15 de junio estará disponible el Festival de héroes y villanos de D.C. en este parque temático en California. ¿Eso que significa? Que además de las famosas atracciones como Batman: The Ride, SUPERMAN: Escape from Krypton y Wonder Woman: Flight of Courage, ¡habrá un evento especial.

Este verano se unirán más personajes del universo para enfrentarse en una batalla nocturna única. ¿Te la vas a perder? La cita es todos los sábados y domingos hasta el 4 de agosto. Además, el Hurricane Harbor iniciará la temporada con ofertas para refrescarte en Six Flags.

LEGOLAND California Resort

El parque temático en California está celebrando el 25 aniversario con una actividad esperadísima: ¡el primer desfile mundial de LEGO en Estados Unidos! Las impresionantes carrozas temáticas te esperan con tus personajes favoritos.

La diversión aumentará en este lugar mágico en Carlbad, California con una nueva zona llena de dinosaurios construidos con LEGO: Valle del Dino. Excavar en búsqueda de fósiles, disfraces de T-Rex y hasta juegos de carnaval harán que tu experiencia sea inolvidable.

Santa Cruz Beach Boardwalk: ¡la montaña rusa celebra un centenario!

La Giant Dipper, la cuarta montaña rusa más antigua del país, cumple 100 años este 2024. El parque temático en California, Santa Cruz Beach Boardwalk, festejará con dos atracciones nuevas a principios del verano: la Surge giratoria de 360 grados y la Dream Wheel de 65 pies.

Otro beneficio veraniego será que todos los miércoles, del 29 de mayo hasta el 7 de agosto, podrás subirte a la legendaria Giant Dipper por sólo un dólar. ¡Ojo! La entrada a este parque temático en California será gratuita, sólo pagas por las atracciones.

Disneyland Resort: Pixar Fest

Los personajes más queridos de Pixar Animation Studios están a punto de cobrar vida en uno de los parques temáticos más queridos en California: Pixar Fest en Disneyland Resort este verano.

Espectáculos nocturnos, el desfile “Better Together: A Pixar Pals Celebration”, autocine para ver cortos de Pixar y fotos con los personajes de Toy Story, Los Increíbles y más. ¡AQUÍ te contamos más! Aparta la fecha: el 18 y 20 de junio celebrarán el mes del Orgullo. ¡No faltes!

