Lo que necesitas saber: El National Dive Bar Day o el Día Nacional de los "bares de mala muerte" se celebra el 7 de julio de cada año en EE.UU.

¡Levanten las copas! Este domingo llega el National Dive Bar Day a la Unión Americana; eso significa brindar por las amistades y los recuerdos que se forjaron en los lugares más recónditos del país.

¿No sabes dónde celebrar el National Dive Bar Day? Desde San Diego hasta San Francisco, te compartimos una lista de bares en California para que este día festivo no pase desapercibido.

¿Cómo nació el National Dive Bar Day?

El National Dive Bar Day es para reconocer con gran honor el ambiente único de un “bar de mala muerte“; que si la decoración exótica o los bartenders más amigables. ¿Qué tal cuando te deleitan con el menú del día para curar la cruda?

Foto: Pexels

¡Estos bares parecen los mejores lugares en el mundo! ¿Apoco no? Aunque a veces no tengan la mejor pinta o la decoración de interiores no sea la más sofisticada. Pero hacer amigos, platicar verdades profundas, sacar las tristezas… ¡aquí pasa de todo!

De acuerdo con información de National Day Calendar, fue la marca de whisky Seagram’s Seven Crown quien fundó el National Dive Bar Day para honrar a todos los bares de mala muerte del país y reconocerlos como un “pasatiempo americano” que perdura —y perdurará por años y años—.

The Trap – Sacramento

¡Este dive bar es el más histórico de Sacramento! Desde 1861 sirve las chelas más frías y de diferentes estilos, nacidas en las mejores cervecerías de California. La selección cambia constantemente y, además, toda la semana tienen eventos divertidos como la Noche de Trivias o Dardos. ¡Corre a celebrar!

Foto: Instagram @thetrapsac

Ubicación: 6125 Riverside Blvd, Sacramento, CA 95831 | Más información.

Chez Jay & The Backyard – Santa Mónica

A este lugar le queda lejos el concepto de dive bar pero, aún así, es una de las opciones más fancy para celebrar a lo grande el National Dive Bar Day. Por estos rumbos Frank Sinatra y Quentin Tarantino se han echado sus buenas copas, pues desde 1959, la temática retro, platillos elegantes y buen ambiente atrae a todo el que pasa cerca.

Foto: Facebook Chez Jay

Ubicación: 1657 Ocean Ave, Santa Monica, CA 90401 | Más información.

Goat Hill Tavern – Costa Mesa

¿141 cervezas de barril serán suficientes para conmemorar el National Dive Bar Day? Aquí se sirve cerveza artesanal de temporada y, constantemente, rotan los estilos y sabores. Si no sabes qué pedir, ¡acepta recomendaciones! Estos maestrazos le darán al clavo con lo que se te antoje. ¿Lo mejor? ¡Tienen happy hour todos los días con todas las bebidas a mitad de precio!

Foto: Instagram @goathilltavern

Ubicación: 1830 Newport Blvd, Costa Mesa, California 92627 | Más información.

The Tully – Santa Bárbara

Este dive bar es famoso por sus divertidas noches de karaoke, música en vivo y una mesa de billar donde se juegan partidas inolvidables. ¡Perfecto para el National Dive Bar Day! Los bartenders amenizan la visita con un servicio impecable que te hace sentir como en casa.

Ubicación: 1431 San Andres St, Santa Barbara, California 93101 | Más información.

The Lube Room – Dorrington

En 1977 este lugar operaba como un depósito de lubricantes para autos, pero en 1977, los dueños originales cambiaron el producto radicalmente por la cerveza. El dive bar está lleno de recuerditos y colgantes que dejan los clientes y amigos. ¿Te animas a dejar uno por el National Dive Bar Day?

Foto: Instagram @luberoom

Ubicación: 3431 Hwy 4 Dorrington, CA 95223 | Más información.

¿Listo para disfrutar las mejores aventuras del National Dive Bar Day? ¡Lánzate a tu dive bar favorito!

