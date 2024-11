Lo que necesitas saber: Megan Fox dio a conocer que está embarazada y espera un hijo con Machine Gun Kelly, con quien había terminado el año pasado.

“Aaah, nada como un embarazo para arreglar una relación” fue lo que quizá muchos pensamos cuando nos enteramos que la actriz Megan Fox está embarazada y espera un bebé de su novio Machine Gun Kelly, con quien había terminado el año pasado.

Este lunes 11 de noviembre, a través de su cuenta de Instagram, Megan Fox publicó dos fotos: en una se le ve con el cuerpo cubierto de aceite mientras agarra su estómago y en la segunda aparece una prueba de embarazo con el resultado positivo.

Megan Fox anunció que está embarazada de Machine Gun Kelly

“Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo”, escribió la modelo estadounidense de 38 años que prefirió no tener ningún tipo de comentario al respecto, ya que desactivó los comentarios en dicho posteo que es el único en su cuenta de Instagram.

La noticia nos tomó a muchos de sorpresa más allá del embarazo, ya que en abril de este año Megan Fox y Machine Gun Kelly volvieron a aparecer juntos en público tras su separación, sin embargo, no hicieron su reconciliación pública como tal.

Machine Gun Kelly y Megan Fox. Foto: Getty.

La actriz y el rapero ya habían intentado ser padres anteriormente

Regresando al tema de Megan Fox embarazada de Machine Gun Kelly, cabe mencionar que en 2021 la actriz perdió a un bebé que esperaba con el cantante. Un suceso que marcó bastante a la pareja y que dio paso a canciones como “Don’t Let Me Go”.

Por otro lado, en febrero del año pasado les contábamos que la pareja había terminado su relación que comenzó en 2020 luego de conocerse en el set de la película ‘Midnight in the Switchgrass’. Y al parecer la ruptura no había sido tan amigable.

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 06: Megan Fox (L) and Machine Gun Kelly are seen in Tribeca on September 06, 2023 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)

Machine Gun Kelly y Megan Fox lo lograron a pesar de que terminaron en febrero de 2023

Y es que como buena historia de amor –de esas que seguro conocen re’ bien–, Megan Fox primero borró todas sus fotos con Machine Gun Kelly y después posteó el video de una carta que se quema dentro de un pequeño bote de basura con “Pray You Catch Me”, de Beyoncé, sonando al fondo.

En ese entonces Megan Fox hasta comenzó a seguir a Eminem, archienemigo de su ex, y todo pintaba a que el rapero le había sido infiel. Semanas después a ambos se les comenzó a ver juntos en fiestas y aparentemente la reconciliación llegó.

La foto con la que Megan Fox desató los rumores de una separación con Machine Gun Kelly. Foto: Pop Crave

Pero bueno, al parecer el amor entre ambos renació y ahora ha dado como resultado el embarazo de Megan Fox. Uno que esperemos le de un final feliz a esta historia…

