Lo que necesitas saber: Ryan Nelson, el propietario de la galería Modern Artifact en Minneapolis, es el mayor coleccionista de Bob Ross con al menos 100 pinturas.

Si creciste en los 90 seguro que recuerdas las pinturas del mítico Bob Ross y sus “árboles felices” en el programa The Joy of Painting. Bueno, pues resulta que una de sus pinturas —específicamente la primera que hizo en el show— hoy cuesta aproximadamente 10 millones de dólares.

Aquel hombre con afro nos hizo creer durante poco más de 11 años que cualquier persona era capaz de crear obras de arte y si bien sus pinturas no se comparan con un Da Vinci o un Miguel Ángel. La influencia de Bob Ross en la cultura occidental es innegable.

“A Walk in the Woods”: La pintura de los 10 millones de dólares

La obra titulada: “A Walk in the Woods” fue la primera creación de Bob Ross en el programa The Joy of Painting que alcanzó niveles récord de audiencia en Estados Unidos con 31 temporadas y más de 400 pinturas.

Ryan Nelson, propietario de la galería Modern Artifact en Minneapolis es de los principales coleccionistas de la obra de Bob Ross. De hecho, el hombre es justamente quien tiene en sus manos la famosa pintura.

“Es la primera temporada, el episodio uno de lo que llamarías la tarjeta de novato de Bob Ross”, señaló Ryan Nelson, quien compró la pintura a un vendedor anónimo que la tuvo colgada en su casa durante 39 años.

De acuerdo con Nelson, la icónica pintura de Bob Ross —realizada el 11 de enero de 1983— se mantiene intacta. Además, añadió que antes de venderla será expuesta a un público más amplio.

¿Vale la pena gastar 10 millones en una pintura de Bob Ross?

Para que te des una idea, el cuadro de Salvador Dalí titulado: “Máquina de Coser con Paraguas en un Paisaje Surrealista” fue vendido en 2021 por poco más de 2.5 millones de euros —2.6 millones de dólares— en una subasta realizada en Francia.

Foto: Especial

En este sentido, la obra de Dalí cuesta casi cuatro veces menos que la de Bob Ross y vamos… ¡Es un Dalí! Sin embargo, el arte es bastante subjetivo y esto lo sabe a la perfección Ryan Nelson, quien aseguró que aunque aceptará ofertas, no le urge vender el cuadro.

“Lo que esta pieza representa es el artista del pueblo (…) Esta no es una institución que te dice que Bob Ross es genial. No es una galería intelectual que te dice que Bob Ross es genial. Son las masas, la población del mundo la que dice que Bob Ross es genial”. Ryan Nelson sobre el precio de “no venta” de su Bob Ross

De esta manera, además difundir la obra de Bob Ross, Ryan Nelson le rinde tributo al personaje que desde el primer episodio de The Joy of Painting nos enseñó que “no hay que ser bendecido por Miguel Ángel al nacer para poder pintar”.

¿Qué opinas? ¿Si tuvieras la lana te animarías a comprar la pintura?

Aquí te dejamos legendario primer episodio de The Joy of Painting:

Bob Ross nunca nos enseñó lo bueno que era como pintor, nos enseñó lo buenos que podíamos llegar a ser y eso quizá es invaluable…

¡Felices trazos!

