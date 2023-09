Happy #WorldDolphinDay! 🙏🌊🐬



Incredible footage of #dolphins swimming in #bioluminescence off the coast of Laguna Beach, California.#EmptyTheTanks #DontBuyATicket 🚫🐬



Video by: Patrick Coyne

Onboard: Newport Coastal Adventure



🌍👉@WorldAnimalNews @Peace_4_Animals pic.twitter.com/pVTUkz5bge