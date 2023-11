Lo que necesitas saber: La ciudad de Los Ángeles está lista para comenzar con proyecciones de películas, instalar pistas de hielo y encender los árboles de Navidad.

La Navidad está cada vez más cerca y Los Ángeles lo sabe. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar los mejores planes para esta temporada. Agarra tus guantes tu bufanda y el gorrito navideño porque toca salir de casa.

LA Kings Holiday Ice

Patinar ya es una tradición en estas fechas pero no por eso es menos importante. A partir del próximo 24 de noviembre podrás lanzarte a LA Kings Holiday Ice para disfrutar de un rato en patines con tu familia o tus amigos.

La pista está instalada justo frente al Crypto.com Arena —antes conocido como The Staples Center— y su impresionante árbol de Navidad al centro adornado por cientos de luces te hará sentir como el personaje principal de una peli navideña.

Por cierto: ¿Sabías que Elf regresará a los cines para conmemorar los 20 años de su lanzamiento?

Foto: LA Kings Holiday Ice

Ahora que si no sabías cómo sorprender a tu crush y te sobran unos dólares también puedes rentar tooooda la pista para ti y tu pareja por una módica cantidad de mil 250 dólares de lunes a jueves y mil 750 dólares de viernes a domingo.

La admisión general está en 25 doláres pero hay varios descuentos si eres niño o militar. Aquí te dejamos la página oficial para que le eches un ojo.

The Grove

Si ya comenzaste a comprar tus regalos para los intercambios, este centro comercial te ofrece una experiencia navideña única con su famoso abeto de 30 metros de altura. Un árbol que para este año fue enchulado con más de 15 mil luces y 10 mil adornos de temporada.

Foto: The Grove

El paisaje se pinta de blanco con nieve que caerá todas las noches desde hoy y hasta el 25 de diciembre, de 19:00 a 20:00 horas. Por último, no olvides visitar el Taller de Santa para que las y los más pequeños dejen su cartita y se tomen la tradicional foto en familia.

Agenda tu visita para conocer a Santa

The Holly Jolly Bar

El cafecito y el chocolate calientito no faltan en estas épocas pero ¿qué tal te caerían unos tragos navideños? No importa cómo te portaste este año, en The Holly Jolly Bar todos son bienvenidos. Del techo al piso, todo el lugar está repleto de decoraciones navideñas perfectas para tu siguiente post en instagram.

El boleto de entrada cuesta 23 dólares e incluye el acceso al bar y un trago de bienvenida que puede ser con o sin alcohol. The Holly Jolly Bar cuenta con reservas nocturnas únicamente para mayores de edad, así que córrele a comprar las tuyas porque se agotan.

Foto: The Holly Jolly Bar

Si aún no sabes donde harás el brindis navideño con tus amigos o compañeros de trabajo, aquí puedes reservar un evento privado o quizá en otra de sus ocho sucursales.

Esta es la página oficial del Holly Jolly Bar

La Navidad llega a California con el Winter Fest OC

A partir del próximo 24 de noviembre la magia de la Navidad llega al sur de California con el Winter Fest. Más de un millón de luces, asombrosas decoraciones navideñas y experiencia inmersiva North Pole Journey te harán sentir vecino de Santa Claus.

Esta edición del festival trae una nueva área con juegos de nieve y un tobogán de hielo gigante de 150 pies. También podrás disfrutar de un mercado navideño y distintas opciones para degustar comida de temporada.

Foto: Winter Fest

La preventa de entradas ya está abierta y termina el hasta el último minuto del próximo 23 de noviembre. Los precios van desde 29.99 dólares para menores de edad y 34.99 para los adultos que compren sus tickets en línea.

Ahora que si lo dejas todo para el mero día, la entrada costará 50 dólares. Esta es la página oficial para que veas los paquetes y elijas el que más te guste.

Ahora que ya sabes qué puedes hacer en la ciudad de Los Ángeles antes de que sea Navidad es momento que armes la invitadera.



¡Felices fiestas!

