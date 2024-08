La historia detrás del meme: ¿Qué es 'Demure' y cuál es su significado?

Lo que necesitas saber: Esto es muy 'demure', aquello es muy 'demure'... Seguramente ya escucharon esta palabra, pero ¿cuál es su significado y de dónde salió?

Oh sí, al parecer ahí viene la nueva palabra y tendencia del año (o no)…. Si son como nosotros que se la viven en redes sociales, seguramente ya comenzaron a notar que algunas personas ya usan un término/frase medio raro: “Eso es muy demure y muy mindfull”.

Sólo de leer la frase suena a algo que un personaje como Gretchen Wieners diría hasta el cansancio, pero la cosa cambia cuando ves que agencias como la NASA o celebridades como Kim Kardashian y Jennifer Lopez usan esta palabra.

¿De dónde salió el término de ‘demure’ que ya inunda internet?

Pero, ¿de dónde salió? ¿Qué significa y por qué es tan popular? Primero que nada debemos decir que todo comenzó el pasado 8 de agosto cuando Jools Lebron, una tiktoker que cuenta con casi 2 millones de seguidores, subió un video en el que ella hablaba de su maquillaje para el trabajo.

“¿Ves cómo me hice el maquillaje para el trabajo? Muy demure, muy consciente”, dice la tiktoker en tono de ironía que comienza a hablar de cómo a comparación de otras mujeres que van al trabajo con maquillajes muy cargados, ella prefiere irse un poco más natural.

Jools Lebron es la tiktoker que popularizó el término “demure”. Foto: TikTok

Todo fue gracias a una tiktoker llamada Jools Lebron

“No parezco un payaso cuando voy a trabajar. No hago demasiado. Soy muy consciente mientras estoy en el trabajo. ¿Ves cómo me veo muy presentable?”, menciona la mujer mientras graba dentro de su auto y hace ademanes algo exagerados

“Así como voy a la entrevista de trabajo, voy al trabajo. Algunas van como Marge Simpson y después como Patty y Selma”, menciona la tiktoker en su video donde habla de cómo mantenerse recatada (que es el significado de “Demure” en español).

El término ‘demure’ quiere decir ‘recatado’ y se usa para describir acciones que hacen así a una persona

Aunque el clip en cuestión es evidentemente en tono de broma, lo de enseñar cómo ser “demure” llevó a muchas personas a interactuar con el tiktok de Lebron, quien después aclaró que la palabra “demure” es en realidad un término que suelen usar en la comunidad trans a la que ella pertenece.

Y sí, como ocurre con otros términos que nacen dentro de la comunidad LGBTQ+, el video de Jools se hizo viral y la palabra “demure” (que recuerden, en español es “recatado”) se convirtió en la nueva sensación de TikTok.

El término ‘demure’ llevó a Jools a convertirse en una influencer

Luego de subir su video sobre su maquillaje “very demure, very mindfull” (muy recatado, muy consciente”) en la red social aparecieron más videos donde la gente mencionaba otros aspectos en los que pueden actuar de una manera más “demure”.

En el caso de Jools Lebron, la chispa de la tiktoker no sólo la llevó a popularizar un término, sino también a aparecer en programadas como ‘Jimmy Kimmel Live!’ junto a personalidades como RuPaul. Y obvio, que otras celebridades y hasta Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, usaran el “demure”.

Y la tendencia ha sido hasta adaptada por el presidente de los Estados Unidos.

En el caso de Jose Biden, por mencionar un ejemplo, la Casa Blanca usó una foto del presidente estadounidense para hablar de cómo el cancelar la deuda estudiantil de casi 5 millones de estadounidenses fue muy consciente y “demure” de su parte.

Otras empresas como la aerolínea United Airlines, ya también se unieron al trend al mostrar en un video cómo abordar un avión de una manera muy “demure” y muy mindfull: “No me apresuro, tomo mi lugar, no me entrometo”, dicen en su clip de tiktok.

Jools Lebro encontró un beneficio en ser la chica ‘demure’

En otras palabras –y para que se entienda mejor el punto–, el trend del ‘very demure, very mindfull’ viene siendo la versión gringa del “Maquillaje de Chavita fresca, en morra, delgada, atrevida”, que nos dio hace unos meses la licenciada Karina Torres.

En el caso de Jools Lebron, el trend del “demure” ya llevó a la mujer a grabar comerciales para marcas de bebidas energéticas y hasta compañías telefónicas, con lo cual ya logró convertirse en una sensación de las redes sociales en Estados Unidos.

Hasta marcas como Hello Kitty se han sumado a esta tendencia. Foto: Hello Kitty (Facebook)

Y de paso nos dio uno de los términos que seguro escucharemos mucho en los próximos meses

Lo mejor de este trend es que la fama de Jools Lebron ha sido tanta que la ahora influencer informó que con las ganancias que ha tenido en estas semanas, ya tiene el dinero suficiente para poder costear lo que aún le falta en su proceso de transición para ser una mujer.

Pero bueno, regresando al tema de la historia detrás del meme, ahora que ya saben el uso y significado de “demure” acá les dejamos algunos de los mejores memes y otras reacciones que han salido de este término muy recatado y consciente:

Very demure and very mindful pic.twitter.com/bAi6jLcrUi — Gossip Girl out of context (@GGOoCx) August 14, 2024

El término ‘demure’ ha sido criticado e imitado en redes sociales. Foto: X

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado