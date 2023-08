Lo que necesitas saber: Como cada año Universal Studios Hollywood arma el mejor plan para Halloween. Esta edición se sumarán leyendas del terror latinoamericano.

¡Ya casi es Halloween! Universal Studios Hollywood dio un adelantito de los sustos que nos sacará con su nueva casa embrujada para las Halloween Horror Nights 2023. ¡Prepárate para Monstruos: The Monsters of Latin America!

Monstruos: The Monsters of Latin America la nueva casa embrujada

Inside Universal, la fuente oficial de noticias e información de Universal Studios Hollywood, soltó los planes que tienen para las Halloween Horror Nights 2023. ¡Una nueva casa embrujada!

Pero no cualquiera, esta tendrá un toque de terror latino. Es bien sabido que en la cultura de América Latina existen leyendas que trascienden generaciones. Seres sobrenaturales, “monstruos” o espíritus malignos que le ponen los pelos de punta a los más miedosos.

Monstruos: The Monsters of Latin America le dará techo a “La Llorona” y “El Coco”. También estará “El Silbón” —o “The Whistler”, inspirado en cuentos colombianos/venezolanos—.

A las Halloween Horror Nights 2023 se sumará Tlahuelpuchi —una “bruja vampira” de origen azteca— y “La Lechuza” o “The Owl Witch”, quien imita la voz de niños pequeños para atraer a sus víctimas.

Para entrar mejor en el papel, la fachada de Monstruos: Monsters of Latin America estará inspirada en los cementerios de Guadalajara y Guanajuato. Además, la ubicarán en el Patio de París, perfectamente conectada con El Terror de las Momias, una atracción inspirada en el cine de terror mexicano de los años 50.

¿Que más podemos esperar de las Halloween Horror Nights 2023?

Las Halloween Horror Nights 2023 en Universal Studios Hollywood te pondrán de los nervios con ocho casas embrujadas más. ¡Aguas! Porque prometen ser las más aterradoras de California.

La nueva película, El Exorcista: Creyente, tendrá su propia casa del terror. En Chucky: Ultimo recuento de muertes deberás sobrevivir a las travesuras del muñeco asesino. Monstruos universales: Desenmascarados es para los fans de El Fantasma de la Ópera, El Hombre Invisible y El Jorobado de Notre Dame.

Si quieres experimentar en la vida real cómo se sintieron Joel y Ellie en The Last of Us, la casa inspirada en el videojuego te recibirá con las puertas abiertas. Strangers Things también tendrá su propia casa embrujada.

¿Cuándo empiezan las Halloween Horror Nights 2023?

La fiesta del terror en Universal Studios Hollywood arranca el 7 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre en fechas seleccionadas. ¡Prepara tu garganta porque los gritos no faltarán! Para más información visita este enlace.

¿Te atreverías a visitar alguna de las casas embrujadas de las Halloween Horror Nights 2023 en Universal Studios Hollywood? ¡Cuéntanos en los comentarios!

