Acusan a Kanye West de acoso sexual y lo ligan al caso de Diddy

¿A este punto de la vida a Kanye West le preocupará lo que digan de él? Honestamente no lo creemos, sin embargo, vaya que estos últimos meses/años no han sido nada fáciles para el rapero que se ha visto envuelvo en varios escándalos. El más reciente de ellos es una demanda por acoso sexual.

En junio de este año Lauren Pisciotta, la ex asistente personal de Kanye West, demandó al rapero por acoso sexual. De acuerdo con su testimonio, Ye le mandó mensajes de texto, videos sexuales y tuvo varias actitudes fuera de lugar con ella.

La ex asistente de Kanye West lo demandó por acoso sexual

Por ejemplo, en una ocasión Ye le mandó lo siguiente: “Mi problema es que quiero tener sexo, pero después de tener sexo quiero que una chica me diga lo duro que la han estado follando mientras yo la estoy follando”, menciona la demanda de acuerdo con TMZ.

“Después quiero que me engañe…”, dijo Ye a su ex asistente en mensajes que estaban bastante gráficos. Si eso no fuera suficiente, Pisciotta también dijo que Kanye West se masturbaba mientras hablaba con ella por teléfono y le preguntaba cosas íntimas de sus parejas.

Y ahora, la demanda se ha relacionado al caso de Diddy

Si la demanda de Lauren ya sonaba bastante fuerte para terminar con la poca reputación que aún le queda a Ye, Pisciotta ha actualizado la acusación y ahora liga a Kanye al caso de Sean Combs A.K.A. Diddy, quien como ya les contamos tiene el agua hasta el cuello (legalmente hablando).

Lauren Pisciotta afirma que una vez ella y su ex representante fueron invitados por Kanye West a una sesión de estudio con Diddy. Luego de llegar al lugar a todos asistentes les sirvieron bebidas y les dijeron que todos debían tomarlas si querían quedarse en el lugar.

Kanye West presuntamente abusó de su ex asistente en una fiesta de Diddy

Lauren detalla que ella le dio algunos sorbos a las bebidas que un asistente del lugar y el mismo Kanye le dieron. Después de eso comenzó a sentirse desorientada y no despertó hasta el otro día, aunque sin recordar nada de lo ocurrido.

Si bien Lauren se sintió avergonzada porque creyó que había sido drogada durante un evento del trabajo y no quiso hablar sobre lo ocurrido, años después, cuando ya trabajaba con Kanye, el rapero mencionó lo que pasó esa noche y le dijo que ambos habían tenido relaciones sexuales.

Y aplicó el modus operandi de las ‘Freak Off Parties’

Aunque en la demanda Lauren afirma que Kanye fue quien la drogó en la sesión de estudio copresentada por Diddy (y no precisamente acusa a Sean Combs de ser cómplice), a muchos les llama la atención que se mencione el modus operandi en las fiestas o reuniones donde Diddy estaba presente.

Por acá hemos hablado del caso de Diddy, a quien señalan que desde el 2008 hasta la actualidad, los miembros de la empresa Combs –propiedad de P Diddy–presuntamente participaron en diversos delitos de tráfico sexual y trabajo forzado.

Cada vez se suman más acusaciones contra Sean Combs ‘Diddy’

De acuerdo con datos de El País, son más de 130 las personas que acusan a Diddy de abuso sexual, delitos de estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia. 25 de ellos al menos son menores de edad y la víctima más joven tenía 9 años.

En toda la conversación han salido a tema las llamadas ‘Freak Off Parties’, fiestas que Diddy organizó durante años y donde supuestamente abundaba el alcohol, drogas y más. Se dice que Sean Combs aprovechaba eso para obligar a los invitados a entrarle a sus orgías.

Diversos artistas se han visto involucrados en este caso

Varias celebridades conocidas asistieron a las fiestas de Diddy e inevitablemente sus nombres no han evitado salir embarrados en el tema, como es el caso de Kim Kardashian, Jennifer López, Justin Bieber, Usher, Kanye West, Beyoncé, Jay-Z y otros más.

La última actualización del caso Diddy es que el juicio en su contra comenzará el próximo 5 de mayo de 2025 en Nueva York. Sean Combs está detenido desde el pasado 16 de septiembre y las autoridades lo tienen sin derecho a fianza por lo complejo de su caso.

El cual definirá el estatus legal de Diddy hasta el próximo año

Se estima que el juicio en contra de Diddy podría durar un mes o más dependiendo si se agregan más acusaciones en su contra. La defensa del productor musical –a quien además investigan por su participación en el asesinato de Tupac Shakur– buscará por tercera vez que le den la libertad bajo fianza

