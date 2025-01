Lo que necesitas saber: Desde el 2023 el estafador contactó a Anne.

Acá les traemos una historia, digna de un guión de Hollywood. Una mujer en Francia fue estafada por un hombre que se hizo pasar por Brad Pitt. Con fotos hechas por IA logró convencerla de depositarle varios miles de euros para pagar una cirugía de riñón.

La mujer de 53 años, presentó su caso en un programa de televisión francés y fue víctima de una gran cantidad de burlas, por lo que el canal decidió quitar el segmento de su sitio web y de las repeticiones de la televisora. Y no es por echarle más limón a la herida, pero algunas fotos se veían muuuuy chafas.

Foto: Getty Images

Sujeto se hace pasar por Brad Pitt y estafa a mujer

Anne, una mujer francesa de 53 años de edad, fue engañada por un hombre que se hizo pasar por Brad Pitt para pedirle dinero. En total consiguió 85 mil dólares con el pretexto de tener sus cuentas congeladas por el divorcio con Angelina Jolie. Además, el sujeto le dijo que necesitaba dinero para una cirugía de riñón.

Durante varios meses Anne recibió fotos de Brad en el hospital, antes, durante y después de la dichosa operación. También poemas y varios mensajes de amor que la fueron conquistando a tal punto de creer que tenía una relación con el actor.

Hombre se hace pasar por Brad Pitt / Captura de pantalla

Con la intención de seguir sacándole dinero a la víctima, el estafador le propuso matrimonio y la mujer de inmediato le solicitó el divorcio a su entonces esposo. Sin embargo, al ver fotos de Brad con Inés de Ramón, su actual pareja, comenzó a creer que todo se trataba de una estafa.

Aunque tuvo algunas señales previas, el estafador nunca tenía tiempo para una llamada. Toda su comunicación fue por fotografías y mensajes. A pesar de ser millonario, ella tenía que mandarle dinero por sus ‘cuentas congeladas’. La relación duró casi dos años.

Anne acudió con las autoridades una vez que se dio cuenta que todo era una estafa. Tristemente para ella, era muy poco probable que pudiera recuperar el dinero que le envió al estafador.

Retiran programa de Anne en televisión francesa

Anne contó su historia en el programa Seven to Eight del canal TF1. De cómo la engañaron hasta ganarse su confianza y las razones que la convencieron para mandarle dinero a un actor de Hollywood.

Confesó que no se encontraba bien de salud y que estaba siendo tratada por una grave depresión. Luego de su participación, recibió una gran cantidad de críticas y burlas, tanto así que la cadena decidió retirar el programa del aire y de las repeticiones en su sitio web.

Aunque a algunas personas les puede parecer ‘divertido’ o hasta ‘ridículo’ no podemos ignorar la realidad de la IA y cómo una foto creada con inteligencia artificial puede ser tomada como verdadera. Así que, sí, tengan mucho cuidado con las cosas que ven en línea y confirmen varías veces hasta saber si es o no real.

Publicado en Sopitas MX.

