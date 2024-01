Lo que necesitas saber: Adrenalina, entretenimiento y buena comida son los principales atractivos de Buena Park.

¿Visitas el centro de Los Ángeles? Viaja unos 32 kilómetros más y llegarás a Buena Park, “The Land of Yes“, que te invita a decirle “sí” a los días más divertidos en California.

Buena Park es casa de la primera montaña rusa en la zona, el santuario de los fans de Snoopy y donde encuentras el galardonado restaurante de delicias cubanas Porto’s Bakery. ¡Checa la guía para disfrutar los mejores lugares de Buena Park!

Knott’s Berry Farm

¿Sabías que el primer parque temático en Buena Park nació sin querer? Walter Knott producía zarzamoras en la granja familiar, mientras su esposa preparaba el mejor pollo frito y tarta de zarzamora del condado, enfrentito de la granja.

Las filas para probar estas delicias en Buena Park eran tan largas que los Knott se las idearon para entretener a la clientela mientras esperaban; una montaña rusa al estilo del Viejo Oeste. Ahora tienen más de una docena de atracciones, espectáculos y restaurantes. ¿Quieres montarte en la montaña rusa más larga, rápida y alta de la costa oeste? ¡Este es tu lugar!

¿Dónde? 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620 | Más información.

Ralph B. Clark Park

¡Lánzate a respirar aire fresco! Este parque en Buena Park es ideal para relajarse del ruido y tráfico en California. Tiene áreas para picnic, rutas de senderismo y para hacer pierna con largos paseos en bici. ¿Quieres sentir la adrenalina a full? Llámale a tus amistades para un torneo de voleibol de arena, softbol o béisbol en los campos.

Foto: Especial

El lago para pescar es otro de sus atractivos, igual que el famoso Interpretative Center, con un museo de paleontología donde puedes ver a profesionales preparando fósiles y visitas guiadas por la historia del condado. ¡Todo esto en un solo lugar de Buena Park!

¿Dónde? 8800 Rosecrans Ave., Buena Park, CA 90621 | Más información.

The Cauldron Spirits and Brews

Todavía falta un buen rato para Halloween, pero las almas oscuras salen a divertirse todo el año. Este bar con temática de brujas del siglo XVIII en Buena Park te transporta al pasado entre muebles antiguos, chimenea, ¡y hasta un caldero!

Foto: The Cauldron Spirits and Brews

Las pocimas de la casa son lo mejor; cócteles de autor que rinden homenaje a la alquimia y los brebajes mágicos. ¿El que más nos hechizó? Grey Witch, hecho con una mezcla floral de ginebra, champaña y crema de violeta. ¡Acompáñalo con alguno de los bocadillos inspirados en la cocina francesa!

¿Dónde? 8028 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620 | Mar-jue y sáb 4pm-medianoche, vie-sáb 4pm-2am | Más información.

Rick Gomez Park

Si el béisbol es lo tuyo este paraíso del “padre de los deportes” en Buena Park te parecerá sacado de tus sueños guajiros en el diamante. El césped es naturalito y está lleno de elementos temáticos; pelotas gigantes, bates y más que te harán sentir en el estadio de los Dodgers.

Foto: Rick Gomez Park

Claro que las zonas de juego no faltan, tampoco las mesitas para armar el picnic o la barbacoa con la familia. ¿Y el nombre? Rinde honor al gran Rick Gomez, entrenador de la Liga de Béisbol P-nut en Buena Park.

¿Dónde? 7501 8th St, Buena Park, CA 90621 | Más información.

Photogram OC

¡Tómate selfies a otro nivel! Este estudio fotográfico en Buena Park te cumple la fantasía de ser fotógrafo, director y modelo al mismo tiempo. La iluminación está lista al igual que la cámara, lo único que debes hacer es elegir la pose y picarle al mando a distancia.

Si no te gustó puedes tomar otra y otra hasta que salgas como quieres. ¿Te invade la pena cada que una cámara te apunta? ¡Aquí nadie te ve! Así que eres libre de sacar tus mejores caras y crear recuerdos con tus seres queridos en Buena Park.

¿Dónde? 6940 Beach Blvd., Ste D-129, Buena Park, CA 90621 | Lun-jue 10am-8pm, vie-sáb 10am-9pm, dom 11am-7pm | Más información.

¡Conoce más de Buena Park!

¡La diversión está asegurada en Buena Park! No sólo pasarás los mejores días de tu vida, también comerás delicioso en una de las mejores zonas al sur de California.

¡Entra a Visit California, Visit Buena Park y Sopitas USA para más detalles de destinos fabulosos en el Estado Dorado!

