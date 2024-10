Lo que necesitas saber: Cada año Orlando reafirma su compromiso con seguir siendo uno de los destinos más incluyentes para la comunidad LGBTQ+ en EE.UU.

Come Out With Pride es la celebración anual del orgullo LGBTQ+ en Orlando, Florida, que busca la libertad de la comunidad. O sea, una lucha para que todas las personas vivan de manera auténtica y, sobre todo, sin miedo.

Se trata de un fin de semana de fiesta, cultura y unión que coincide con el Día Nacional para Salir del Clóset y el aniversario de la primera Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Washington en 1979. ¡Te contamos cómo se pondrá!

Nueva ruta y espacios: así estará el Come Out With Pride 2024

El Come Out With Pride celebrará 20 años de diversidad este 2024 y claro que tirararán la casa por la ventana. Este año la temática es “Colores de valentía”, que incluye una nueva ruta. ¿Por dónde pasará el desfile?

Mapa: comeoutwithpride.org

¡Nada más y nada menos que por el centro de Orlando! Arrancará en Washington Street y Orange Avenue, para terminar en Lake Eola Park en Thornton Park. ¿Los puntos destacados? El ya conocido Rainbow Ranch —libre de alcohol— y una manifestación de personas trans.

Además, el Come Out With Pride 2024 tendrá puntos para relajarse y un evento el viernes 18 de octubre en honor a las mujeres queer y de color. ¡Las sorpresas no paran ahí! Al final del desfile viene la fiestota; ¡dos escenarios llenos de estrellas!

Foto: Instagram @comeoutwithpride

Desde espectáculos de ballet, presentaciones musicales, shows de comedia y hasta una experiencia de horror inmersiva para no dejar pasar Halloween, cortesía de Renaissance Theatre Company, con la historia de Nosferatu. ¡Y no te olvides del Club Nocturno de Vampiros! Con tragos especiales, drag shows y fuegos artificiales para cerrar la gran noche.

¿Cómo apoyar a la comunidad LGBTQ+?

El Come Out With Pride también es una oportunidad para impulsar los negocios locales de personas pertenecientes a la comunidad. ¿Cuáles son los más interesantes? ¡Aquí te van nuestras recomendaciones!

Foto: Visit Orlando

La noche puede ponerse aún mejor en Southern Nights, conocido como el mejor bar gay en Orlando, donde no faltan las noches temáticas, actos de burlesque y drag shows. Quantum Leap Winery también es una visita obligada; una bodega de vinos locales que ofrece degustaciones por copa o botella.

¿Y para calmar el hambre? Se7en Bites , un restaurante recomendado por la prestigiada Guía Michelin que sirve platillos sureños de ensueño. The Glass Knife es otra dulce opción, una repostería artesanal con ingredientes hechos desde cero.

¿Cuándo y a qué hora será el Come Out With Pride 2024?

El desfile Come Out With Pride 2024 se celebrará este sábado 19 de octubre a las 4:00pm —hora de Orlando, Florida—. Un evento family friendly donde todas las personas son bienvenidas.

Foto: Visit Orlando

Ya te la sabes; el Come Out With Pride 2024 promete ser una celebración inolvidable del orgullo LGBTQ+, rodeada de amor, respeto y libertad. ¿Buscas más información? ¡Entra a Visit Orlando y entérate de todos los detalles!

Recomendamos:

Relacionado