Aunque formar una familia es la meta de millones de personas, cada año es más común saber de quienes prefieren vivir tranquilamente su soltería. No obstante, el no tener hijos o una pareja estable no te exime de gastar una buena lana.

En este sentido, debes saber que si te quieres convertir en la tía o el tío soltero y millonario de la familia, California no es de las mejores opciones a menos que ganes muy bien.

Un estudio realizado por el sitio GoBankingRates examinó datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos para determinar cuáles son los estados que exigen el salario más alto para vivir tranquilamente como una persona soltera.

Los expertos en finanzas personales revisaron los gastos de manutención de una sola persona en cada uno de los 50 estados y el resultado para las y los californianos no fue nada alentador.

Estos van desde viviendas, alquiler, gasolina, servicios públicos y hasta las chelas que se pueden tomar durante un fin de semana.

California: De los estados más caros para vivir como soltero

Con 112 mil 411 dólares, Hawái es el estado más caro para vivir como soltero en Estados Unidos. De hecho, la isla es el único lugar donde se necesita ganar seis cifras para pasarla cool y que te sobre para ahorrar un poco.

En segundo lugar se encuentra Massachusetts con 87 mil 909 dólares y le sigue California con poco más de 80 mil dólares.

Cabe señalar que estas cifras cobran sentido si tomamos en cuenta que el valor de las viviendas es de los más altos en todo el país.

Si no la armas siempre puedes irte a Misisipi

Del otro lado se encuentran las ciudades más baratas para vivir como persona soltera, donde si tu salario anual es superior a los 45 mil dólares ya la hiciste.

En primer lugar se encuentra Misisipi con 45 mil 906 dólares, el segundo lugar lo ostenta el estado de Oklahoma con 46 mil dólares y poquito abajo está Alabama, donde se necesita un aproximado de 46 mil 577 dólares para vivir a gusto.

¿A qué ciudad te gustaría ir ahora que sabes los precios?

