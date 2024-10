¿Todo listo para el Carnaval de Halloween más grande de Hollywood? Cada año llegan cientos de miles de personas de todo el mundo con el disfraz bien puesto; desde el hecho en casa hasta los más dignos de Universal Studios.

La ciudad de Los Ángeles te invita a entrarle al espíritu halloweenesco en uno de los eventos más grandes del año en California. ¿Ya tienes el disfraz? Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el Carnaval de Halloween en West Hollywood.

¿Por qué no puedes faltar al Carnaval de Halloween en West Hollywood?

El Carnaval de Halloween en West Hollywood es una tradición desde 1987, cuando la comunidad decidió celebrar la diversidad cultural en la ciudad. Poco a poco, ¡se convirtió en una fiestota y desfile anual de disfraces!

Foto: WeHo TV/Youtube

La expresión personal y cultural va por delante, ¡así que ponte creativo con el disfraz! Porque cada persona lo da todo de sí para llevarse la corona del mejor outfit terrorífico de la noche de Halloween.

Además, el Carnaval de Halloween en West Hollywood se engalana con decenas de ofertas de entretenimiento para que no falte la diversión de ultratumba. DJ’s, camiones de comida, restaurantes, bares y clubes con menús especiales, ¡y mucho más alrededor!

Foto: WeHo TV/Youtube

¿Dónde, cuándo y a qué hora es el carnaval?

El Carnaval de Halloween en West Hollywood se extiende por más de una milla, a lo largo del Santa Monica Boulevard e Historic Route 66.Este año habrá un escenario en la intersección de Santa Monica Boulevard y N. San Vicente Boulevard.

Foto: WeHo TV/Youtube

¿Cuándo es el gran día? El Carnaval de Halloween es jueves 31 de octubre de 6:00 a 11:00pm, en mero Halloween. ¡OJO! El carnaval per se un evento gratuito, no dejes que te engañen. Los bares, antros y demás tienen sus propios precios. ¡Nos vemos en el trick or treat más grande del año!

