Lo que necesitas saber: De acuerdo con información de Bloomberg, las y los ingenieros de OpenAI pueden llegar a ganar hasta 800 mil dólares al año.

Con la explosión de las herramientas impulsadas por la Inteligencia Artificial en 2023 era de esperarse que compañías como OpenAI ofrecieran sueldos bastante jugosos para aquellas personas especializadas en esta nueva tecnología.

Si de por sí la industria tecnológica ya era una de las más remuneradas. El caso de OpenAI es para que nos de un poquito de envida o ¿por qué no? de motivación para comenzar a estudiar programación…

Casi un millón de dólares al año

De acuerdo con información de Bloomberg, las y los ingenieros de OpenAI pueden llegar a ganar hasta 800 mil dólares al año. Es decir, 2 mil 191 dólares al día y 273 dólares la hora si consideramos una jornada de ocho horas.

Aunque esta cifra resulta increíble no te vayas con los números pues no todas las personas que trabajan en OpenAI ganan esa lanota. De hecho, los sueldos más comunes van de los 200 a los 450 mil dólares al año que ojo, no por eso dejan de ser bastante altos.

Por si fuera poco, la compensación total de las y los ingenieros de OpenAI puede elevarse aún más gracias a bonificaciones y premios en acciones como parte de una estrategia de las compañías tecnológicas para retener y motivar a su personal.

Pero ¿qué justifica estos escandalosos sueldos? Verás, al ser una tecnología relativamente nueva, la Inteligencia Artificial necesita cada día de más especialistas en aprendizaje automático.

En este sentido, la escazes de personal en este campo hace que las y los ingenieros especializados en Inteligencia Artificial sean todavía más valiosos para las compañías emergentes.

¿Qué sigue para OpenAI?

Hace unos días, cuando todo marchaba a la perfección, la junta directiva de OpenAI decidió —casi de un día para otro— despedir a Sam Altman, quien fungía como CEO de la compañía.

Esta decisión llegó en medio de las tensiones entre Altman y los directivos. Sin embargo, el despido generó amenazas de renuncias masivas por parte de todo el personal que respaldó a Sam Altman.

La situación se convirtió en un “tira y afloja” entre los directivos y Sam Altman que podría cambiar el futuro de una empresa vanguardista y que actualmente busca una valoración de 90 mil millones de dólares en la Bolsa de Valores.

