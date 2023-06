Gerardo ‘El Tata’ Martino será el nuevo DT del Inter de Miami que buscará ganar todo en la MLS junto a Lionel Messi, Sergio Busquets y compañía.

A través de redes sociales, el Inter de Miami hizo oficial la llegada del estratega argentino al cuadro estadounidense, quien aseguraron sólo está a la espera de su documentación para poder trabajar.

Bienvenido Tata 🏠⚽



El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico.



El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club

Por su parte, el nuevo DT del Inter de Miami señaló que el equipo —último lugar en el Grupo East— cuenta con la infraestructura necesaria para competir en la región.

“Sé que juntos podemos lograr cosas importantes (…) Con el trabajo y compromiso de todos podemos lograrlo” Gerardo Martino, nuevo DT del Inter de Miami

Así quedó la tabla general tras la jornada 21 de la MLS

El paso del ‘Tata’ Martino por la Selección Mexicana

La última chamba del nuevo DT del Inter de Miami fue al frente del equipo Tricolor, donde tuvo una desastrosa participación en el Mundial de Qatar 2022.

El equipo mexicano se quedó en la fase de grupos de la Copa del Mundo —algo que no ocurría desde Argentina 78— y con el lugar 22 selló su peor participación mundialista en toda la historia.

Gerardo Martino fue criticado por no llamar a varios jugadores a la Selección Mexicana, no asistir a los juegos de la Liga MX y viajar constantemente a Argentina. Al final la situación no terminó de caer bien y tras el oso de Qatar 2022 la bomba explotó…

Los números del nuevo DT del Inter de Miami

Con más de 400 partidos dirigidos, el ‘Tata’ Martino ha levantado cuatro trofeos de la Primera División de Paraguay, una Liga Argentina, una Copa Oro, una MLS Cup y una Supercopa de España mientras estaba al frente del banquillo culé.

¿Serán suficientes estas contrataciones estrella para levantar a un equipo que lleva hundido desde hace meses?