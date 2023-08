Con la derrota de ayer frente al Nashville en la Leagues Cup, el ‘Tano’ Ortíz se quedó otra vez al margen de una final. ¿A qué se deben estas derrotas?; ¿Se trata de mala suerte o de errores tácticos?

Hoy vamos a recordar qué pasó en cada una de estas derrotas e intentaremos comprender por qué los equipos del ‘Tano’ Ortíz únicamente llegan a las semifinales.

El primer torneo del ‘Tano’ Ortíz al frente del Club América fue bastante prometedor pues después de la salida de Solari el técnico argentino llegó hasta las semifinales.

Sin embargo, el rival era nada más y nada menos que el Pachuca de Guillermo Almada que empató en el Estadio Azteca y que aplastó a las Águilas 3-0 en el Estadio Hidalgo pues en aquel partido no hubo estrategia alguna que pudiera frenar a Romario ‘Mbappé’ Ibarra.

El Apertura 2022 fue una de las mejores campañas para el Club América en muuuuchos años. El equipo del ‘Tano’ Ortíz era el claro favorito para llevarse el trofeo: Terminó como súper líder en la fase regular y durante las eliminatorias goleó, gustó y disfrutó de su futbol.

Las semifinales contra el Toluca serían prácticamente un mero trámite para los azulcremas. Sin embargo, los dirigidos por Nacho Ambriz les hicieron la diablura. Primero en el Nemesio Diez y luego en el Estadio Azteca.

Uno de los descalabros más dolorosos para la afición azulcrema fue apenas el pasado torneo de Liga MX cuando las ‘Águilas’ cayeron ante Chivas en la semifinal del Clausura 2023.

El equipo de Coapa tenía todo para ganar: Ventaja en el marcador global, una ofensiva de miedo y la fortaleza emocional que da jugar en casa. No obstante, el ‘Tano’ Ortíz se echó para atrás desde el minuto 65 y la fiesta americanista se convirtió en un fracasototote que terminó con la renuncia del técnico argentino.

Así se vivió la remontada histórica en el Estadio Azteca

Lejos del Club América, el ‘Tano’ Ortíz tuvo en sus manos la oportunidad de conseguir su primer título con Rayados o al menos de llegar a la final y sacar la casta por el futbol mexicano.

Enfrente estaba el Nashville, considerado por muchos como el equipo más flojito de los cuatro semifinalistas y aún así, con todos los pronósticos a su favor, el equipo de Rayados no se cansó de fallar frente al arco de Panicco.

Ahora que si le sumamos la increíble actuación del portero del Nashville, meter un gol en el campo del GEODIS Park iba a estar en chino.

Así se jugarán los últimos dos partidos de la Leagues Cup

A pesar de las cuatro derrotas al hilo que cosecha el ‘Tano’ Ortíz en semifinales, el técnico aseguró que lo que vimos ayer no fue un fracaso para el equipo regiomontano.

“¿Fracaso? No. Fracasar es no intentar (…) Me quedo tranquilo porque el equipo siempre lo intentó buscar, no estuvimos claros, hubo errores accidentales y vamos a buscar, no a esquivar”

Fernando Ortíz sobre la derrota del Monterrey