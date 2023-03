La Concacaf Nations League ya tiene a sus cuatro semifinalistas y de una vez te avisamos que nos esperan dos partidazos.

El Final Four de la Concacaf enfrentará en la primera llave a Canadá y a Panamá, mientras que el plato fuerte está en el juego entre Estados Unidos y México.

Get your popcorn ready. 🍿 pic.twitter.com/1vYmrWWARo — Major League Soccer (@MLS) March 29, 2023

La semifinal de la Concacaf Nations League será la primera prueba de valor para ambos entrenadores. Diego Cocca en el caso de México y Anthony Hudson con Estados Unidos. Técnicos que llegaron tras la salida de Gerardo Martino y Gregg Berhalter con el final de Qatar 2022.

Las estadísticas y el presente a favor de Estados Unidos

El combinado estadounidense gana, gusta y golea en la Concacaf Nations League. Un equipo bien armado de pies a cabeza que superó en el marcador al Tricolor desde que les arrebató a Alejandro Zendejas, quien por cierto, ya mojó con el USMNT.

Por otra parte, la Selección Mexicana de Futbol viene de un complicado empate con Jamaica que le costó miles de abucheos por su misma afición en el Estadio Azteca.

¿Será que necesitan a Héctor Herrera?

El equipo mexicano buscará conseguir redención y revancha. La primera con una afición bastante dolida desde su eliminación del Mundial de Qatar 2022 y la segunda con Estados Unidos que desde hace meses les gana hasta en las canicas.

Estados Unidos celebra su campeonato en la Concacaf Nations League | Foto: Concacaf

Esta es la segunda ocasión que ambos equipos se ven las caras en la Concacaf Nations League. Recordemos que en la edición 2021 el Team USA venció 3 a 2 a México justamente en la final. Por lo que esta será una gran oportunidad para que los nuevos monarcas sean mexicanos.

Una cita antes de la Concacaf Nations League

Previo al juego de semifinales en la Concacaf Nations League —que será el próximo 15 de junio en Las Vegas, Nevada—, el USMNT y la Selección Mexicana de Futbol tendrán un partido amistoso el 19 de abril en Phoenix, Arizona

No obstante, al no tratarse de una Fecha FIFA es bastante seguro que no veamos a las estrellas europeas de ningún equipo.

Diego Lainez y Christian Pulisic | Foto: Concacaf

(Que no por eso significa que deje de ser un partidazo)

De esta forma, Estados Unidos tiene en sus pies dos oportunidades para afianzar su dominio sobre México, que a su vez puede callar las miles de críticas en medio de unas aguas que están bastante moviditas…

¿Quién es tu favorito?