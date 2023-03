Mientras que la Selección Mexicana de Futbol se hunde en críticas y abucheos por su mal funcionamiento, existen jugadores como Héctor Herrera que hoy observan todo desde la comodidad de la MLS.

Para ‘HH’ las críticas lo tienen sin cuidado y es que a pesar de no estar convocado por el Tricolor ni seguir en el futbol de élite, asegura que la ciudad de Houston y el mismo equipo del Dynamo lo han tratado bastante bien.

El mediocampista mexicano es el capitán del Houston Dynamo en la MLS, equipo que inició la temporada 2023 con dos descalabros al hilo pero que poco a poco retomó su camino ganador.

Así quedó la tabla general tras la jornada 4 de la MLS

El exjugador de los Tuzos del Pachuca aseguró durante una entrevista que desde su llegada al club siempre recibió un buen trato.

“Nunca recibí críticas, por lo menos aquí en el club o en la ciudad nunca me han reprochado nada. Creo que son criticas externas que no me interesan a mí ni al club, en el club siempre he sido tratado bien, igual en la ciudad”.

Héctor Herrera sobre su carrera en la MLS