Lo que necesitas saber: ¡Esta película de U2 será la primera en su tipo! Una experiencia sensorial gracias a la avanzada tecnología del recinto.

U2 fue la banda que hizo los honores para inaugurar la novedosa The Sphere en Las Vegas, un recinto para conciertos y eventos en vivo con audio y video inmersivo de última generación. AQUÍ te contamos más.

A pesar de que se echaron toda una residencia, muchos fans y personas curiosas se quedaron con las ganas de experimentar los shows inmersivos de U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, ¿fuiste parte del club? ¡Tienes otra oportunidad! Checa la sorpresa que nos tiene U2.

V-U2: ¿Cómo se vivirá la película de U2 con la tecnología de The Sphere?

U2 se lució y están listos para triunfar dos veces en The Sphere de Las Vegas. V-U2 An Immersive Concert Film será una experiencia cinematográfica única, proyectada en las pantallas de alta resolución de The Sphere.

¿Imaginas ver a Bono y compañía en 16K? Algunos aseguran que se verá mejor que el mismísimo concierto, ¿será? Aquí va un dato para emocionarnos: V-U2 es la primera película grabada en su totalidad con Big Sky, un innovador sistema de cámaras de altísima resolución desarrollado por Sphere Entertainment.

De acuerdo con The Sphere, usaron varias cámaras de dicho sistema para capturar los mejores momentos de U2; con una nitidez y claridad que, tal vez, ni viendo a Bono de frente tendríamos.

Foto: X @U2/Captura de pantalla

Si le sumas la pantalla LED de mayor resolución en todo el mundo, el sistema HOLOPLOT que ofrece un sonido clarísimo desde cada asiento de The Sphere y, además, los asientos que vibran al ritmo de la música, V-U2 será esa película de U2 que definitivamente no te quieres perder.

¿Qué más necesitas saber de V-U2?

La película de U2 mostrará partes de los históricos shows de U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, que presentaron desde septiembre 2023 a marzo de 2024, ante más de 700 mil fans de 100 países, durante 40 fechas con todas las entradas agotadas.

Foto: Sam Jones

La dirección de Morleigh Steinberg y The Edge prometen dejar a más de uno sorprendido, ¿y cómo no? Este tremendo espectáculo, de aproximadamente 72 minutos de duración, nos hará sentir como si estuviéramos en el U2:UV Achtung Baby Live at Sphere.

¡Compra tus entradas para V-U2 An Immersive Concert Film!

El gran estreno de la película de U2 será el jueves 5 de septiembre en The Sphere de Las Vegas y tendrá funciones hasta el 31 de octubre. Si no te la quieres perder, ¡sigue leyendo!

Foto: Getty Images

La preventa para el club de fans arranca mañana, jueves 22 de agosto, a las 10:00am PT y terminará el viernes 23 de agosto a las 9:00am PT en este enlace. ¡OJO! Este paso sólo es para los suscriptores de U2.com que ya tengan código único de preventa al iniciar sesión.

La venta general para V-U2 estará disponible el viernes 23 de agosto a las 10:00am PT en este enlace. ¿Y de a cómo el boleto? Los precios van desde $100 dólares con todo y taxes incluidos. ¡Prepárate para la mejor experiencia! La película de U2, V-U2, nos espera!

Recomendamos: Eagles: ¡Cuatro fechas extra para la residencia en The Sphere!

Relacionado