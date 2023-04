Después de películas como Your Name o Weathering With You, la vara quedó demasiado alta pero parece que Makoto Shinkai logrará superar las expectativas de todos sus seguidores con su nueva cinta: Suzume No Tojimari.

Foto: Makota Shinkai

Pero, ¿Quién demonios es Makoto Shinkai?

Director, artista visual y actor de doblaje son solo algunos de los talentos con los que cuenta este afamado japonés.

Con más de 20 años de carrera y 7 películas con estilo anime, Shinkai logró en 2016 que Your Name se coronara como la película más taquillera de todos los tiempos en Japón.

Foto: Your Name

Un logro bastante impresionante si tomamos en cuenta que destronó nada más y nada menos que a El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Otro director bastante cool, a quien se le conoce —entre otras cosas— por ser el fundador de Studio Ghibli.

Y no es para menos… El estilo de Makoto Shinkai se caracteriza por recrear paisajes que existen en la vida real a través de la animación y lo más interesante es que logra hilar catástrofes ecológicas reales con historias de amor adolescente tan emotivas que es imposible no derramar una que otra lágrima.

Un pequeño adelanto de Suzume sin spoilers

Suzume conoce a un misterioso joven encargado de cerrar portales —literalmente son puertas— que causan terremotos en todo Japón.

Foto: Suzume No Tojimari

Como podrás ver, la trama de Suzume No Tojimari no fue la excepción, pues el acontecimiento importante de esta peli son los terremotos, específicamente el que azotó Japón en 2011 y del cual Shinkai fue testigo.

¿Cuándo se estrena Suzume?

La peli estará disponible en varias salas de cine de Los Ángeles a partir de este viernes 14 de abril.

Foto: Suzume No Tojimari

De esta forma ya tienes una opción que valdrá mucho la pena si quieres un finde tranqui. No olvides llevar tus pañuelos porque tenemos muchas pruebas y ninguna duda de que los vas a necesitar.