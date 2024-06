Lo que necesitas saber: Hay un montón de mexicanos y mexicanas entre los nuevos miembros de la Academia.

Como todos los años, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, considerada como la asociación fílmica más importante a nivel mundial (la que organiza los premios Oscar, pues), invita a un grupo diverso de personajes dentro de la industria del cine y el entretenimiento para que formen parte de sus filas. Y hay un montón de mexicanos y mexicanas por ahí.

Desde siempre, la industria del cine en México es una de las más destacadas en todo el mundo, pero creemos que en los últimos años ha crecido de cierta manera que su reconocimiento ya no sólo se queda en la región y en algunos espacios de Hollywood, sino que llega a todas partes para fijar narrativas.

Por eso, por acá queremos contarles de algunos mexicanos y mexicanas que se sumaron a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en diversas categorías como actuación, dirección, producción, efectos especiales, fotografía, documental y más.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar 2024/Foto: Getty Images

DIRECTORES

El nombre de Lila Avilés aparece en la lista de nuevos miembros de la Academia para este 2024. Su película Tótem fue la seleccionada por la Academia pero mexicana, para representar a nuestro país en la edición de este año de los premios Oscar. Y si bien no llegó a las nominaciones, vaya que llamó la atención.

Independientemente de esto, Avilés es una de las directoras más grandes y emocionantes que tenemos en la actualidad. Debutó en 2018 con La camarista, la cual se presentó en Toronto y ganó en el Festival de Morelia de ese mismo año. Y además, también fue la elegida de la Academia para representar a México.

ACTORES

Kate Del Castillo aparece entre las mexicanas que se suman como miembro de la Academia a partir de este 2024. Entre las películas que, por ejemplo, mencionan en el comunicado, aparecen Bajo la misma luna de 2007 y American Visa de 2005. Pero su carrera es más extensa e incluye algunas producciones de Hollywood como Bad Boys for Life de 2020 junto a Will Smith.

DIRECTORES DE CASTING

Alejandro Reza es un director de casting que aparece entre los mexicanos para entrarle a la Academia con títulos bastante variados tanto en la televisión como en el cine. Por ejemplo, en la televisión participó en producciones como Club de Cuervos o Monarca. Y en el cine tiene Noche de bodas y Gringo, entre otros.

Luis Rosales también es uno de los nuevos miembros de la Academia, siendo responsable del casting de filmes como ROMA, la cual llevó a dos de sus protagonistas a competir por el Oscar en actuación, pero también tiene Cassandro, BARDO y más.

FOTÓGRAFOS

Damián García es oootro mexicano que se suma a la Academia en la sección de Fotografía. Sabemos que esta es una de las categorías en las que México siempre destaca, y por eso no nos sorprende ver su nombre sumado a títulos como Ya no estoy aquí, Güeros o Jungleland. Y en la televisión, por ejemplo, colaboró en Andor dentro de Star Wars.

Dariela Ludlow Deloya aparece también por acá, y es una de las colaboradoras más cercanas a Natalia Beristáin. Pero igual suma créditos en fotografía con cintas como A Million Miles Away y Noche de fuego. Y en la televisión, fue la primera directora de fotografía en participar en Narcos: México.

DISEÑADORES DE VESTUARIO

La categoría de Diseño de vestuario suele ser un tanto “complicada”, pues generalmente se celebra a las películas que aluden a una época o cuyos vestuarios son más llamativos sino es que estrafalarios. Por eso celebramos la llegada de Gabriela Fernández a esta lista.

Ella ha colaborado en distintas cintas como Ya no estoy aquí, Cantinflas, Nosotros los Nobles, Sueño en otro idioma, Esto no es Berlín y más. Es una de las diseñadoras más reconocidas y premiadas en México y América Latina.

DOCUMENTALISTAS

Daniela Alatorre es una de las figuras que más admiramos dentro de la industria del cine en México, pues su trabajo como productora de un sinfín de cintas ha sido espectacular. Para que se den una idea, tiene en su historial títulos como El General, De panzazo, El ingeniero y más.

Pero dos de sus últimos trabajos más trascendentes son Una película de policías, ganadora en Berlín, y Familia de medianoche. Su trabajo en el cine documental siempre ha apuntado a las historias que pocas veces llegan a la pantalla.

EJECUTIVOS

Tendríamos que redactar una nota completa para explicar la enorme carrera de Daniela Michel. Pero si extrañamente el nombre no les suena, primero tienen que saber que es la fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, el más importante en México.

Es una crítica de cine, y ha participado en diversas ediciones de festivales internacionales, los cuales incluye los más prestigiosos como Cannes, Sundance, Venecia, San Sebastián y más.

Daniela Michel en Canal Once / Foto: Canal Once.

EFECTOS ESPECIALES

Gerardo Aguilera también formará parte de la Academia a partir de este 2024 gracias a su trabajo dentro de los efectos especiales de enormes producciones (de verdad enormes) como Avatar: The Way of Water, ganadora al Oscar en esta misma categoría, Avengers: Infinity War y Endgame, Eternals, Godzilla vs. Kong o en producciones para la televisión como Game of Thrones.

Publicada originalmente en Sopitas.com.

