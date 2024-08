En la industria cinematográfica siempre hay disputas entre los involucrados en una película, pues nunca faltan las personalidades fuertes en el set. Sin embargo, la gran mayoría ha logrado dejar las diferencias frente a las cámaras y llevar una relación amable. Aunque al parecer, ese no es el caso de Blake Lively y Justin Baldoni de It Ends With Us.

Aunque esta cinta ha dado de qué hablar por los temas que toca, parece que la conversación se ha desviado tras ver el comportamiento que existe entre la actriz principal de esta producción y su director y coprotagonista. Tanto así que se ha armado un enorme chisme en el internet de las cosas. Pero si no tienen idea de cómo está el asunto, no se preocupen, que acá se los explicamos.

Para los que no sepan de qué estamos hablando, It Ends With Us es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de la escritora estadounidense Colleen Hoover, basada libremente en la propia madre de la autora que se convirtió en número uno en ventas del New York Times en 2016. El libro sigue la historia de Lily Bloom, una florista, y su relación romántica con Ryle Kincaid, quien se vuelve física y sexualmente abusivo con ella.

En 2020, Justin Baldoni anunció con bombo y platillo que desarrollaría y dirigiría la cinta. Y para 2023, en un video publicado en Instagram, Hoover reveló con bombo y platillo que Blake Lively interpretaría a Lily (además de coproducir) y Baldoni daría vida a Kincaid en la pantalla. A finales de ese mismo año comenzó la producción de la película, la cual llegó a los cines en agosto de 2024.

Justin Baldoni y Blake Lively en la filmación de ‘It Ends with Us’/Foto: Getty Images

El extraño comportamiento del elenco de ‘It Ends With Us’ con el director

Aunque muchos se esperaban que la llegada de la película de It Ends With Us, la gran mayoría han notado que la situación está bastante tensa entre su protagonista, el elenco y el director. Todo comenzó cuando The Hollywood Reporter afirmó que habló con fuentes cercanas que les contaron que hubo una fractura entre Blake Lively y Justin Baldoni durante la posproducción.

Presuntamente, esto llevó a Blake a encargar un corte de la cinta al editor Shane Reid, quien trabajó con ella en el video musical “I Bet You Think About Me” de Taylor Swift. Pero otras fuentes con las que habló The Hollywood Reporter dijeron que no era raro que una película tuviera múltiples ediciones realizadas en posproducción. Hasta ahí, la cosa estaba relativamente tranquila.

Brandon Sklenar, Isabela Ferrer y Blake Lively durante la promoción de ‘It Ends With Us’ sin la participación de Justin Baldoni/Foto: Getty Images

Sin embargo, todo se salió de control cuando se involucraron los investigadores de internet, quienes supuestamente encontraron evidencia que respaldan la teoría del conflicto detrás de It Ends With Us. Para empezar, varias personas con mucho tiempo libre se dieron cuenta que ninguno de los actores del elenco sigue a Justin Baldoni en Instagram (sí, sabemos que esto no dice nada, pero es raro, ¿no lo creen?)

Baldoni tampoco ha aparecido en ninguna de las fotos de la alfombra roja de la película con Lively, Hoover o el resto del reparto. En su lugar, Justin ha sido visto en la presentación de la cinta solo o junto a su esposa. Pero eso no es todo, al parecer, los que participaron en la producción no quieren hablar del director y protagonista.

Justin Baldoni y su esposa Emily en la premiere de ‘It Ends With Us’/Foto: Getty Images

Un claro ejemplo de esto fue la actriz Jenny Slate, quien evitó una pregunta sobre cómo fue trabajar con Justin Baldoni como director y compañero de escena. En cambio, le respondió a Deadline lo siguiente: “Qué trabajo tan intenso, tener que hacer tantas cosas. Sentí que pensaba: ‘Guau, realmente solo quiero tener un trabajo a la vez'”. A continuación les dejamos un video de este momento essstraño.

Oh Queen Jenny Slate… so something DEFINITELY happened on the set of It Ends With Us and everyone hates Justin Baldoni. I need to get to the bottom of it pic.twitter.com/d28z41dHpP — Meech (@MediumSizeMeech) August 8, 2024

La supuesta razón del distanciamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni

Después de todo esto, se han especulado muchas teorías sobre el distanciamiento de Blake Lively y Justin Baldoni. Sin embargo, el que más ha resonado es una lucha de poder creativa entre ambos. Especialmente luego de que la protagonista de It Ends With Us declarara para E! News que su esposo, ni más ni menos que Ryan Reynolds, intervino para escribir una escena importante de la película.

Así como lo leen, Ryan le entró a la cinta a pesar de no participar formalmente en el desarrollo del proyecto. Por si esto no fuera suficiente, Reynolds también participó en la promoción de la película, entrevistando a Brandon Sklenar, quien interpreta a uno de los intereses amorosos del personaje de Blake (además de Baldoni) e incluso llevó a Hugh Jackman (su coprotagonista de Deadpool & Wolverine) a la premiere en Nueva York.

Otra de las razones por las cuáles se dice que el director y la actriz principal de It Ends With Us tienen una relación tensa la soltó Page Six, quienes afirmaron que fuentes internas en el proyecto les contaron que Justin Baldoni hizo que Blake Lively se sintiera incómoda con su cuerpo posparte durante la filmación y creó un ambiente de trabajo “extremadamente difícil” en el set. Y quizá, esto explicaría todo el asunto.

Lively ha sido bastante reservada sobre sus pensamientos sobre trabajar con Baldoni, y en su lugar optó por elogiar el apoyo de su esposo durante toda la producción. Pero, al igual que Slate, decidió evitar una pregunta que le hicieron sobre su experiencia con Justin. En su lugar, habló del personaje de Ryle Kincaid y la representación que Colleen Hoover hace de él en la novela.

Blake Lively y Ryan Reynolds en la premiere de ‘It Ends With Us’/Foto: Getty Images

Por su parte, Justin Baldoni ha sido públicamente amable con Blake Lively y Ryan Reynolds. En plática con Today le tiró flores a su coprotagonista y por si esto no fuera suficiente, también le dio crédito a su esposo por su participación en la película.

“No se puede resumir la contribución de Blake en una frase porque su energía y su impronta están por toda la película y realmente hicieron que la película fuera mejor, de principio a fin. Ryan (Reynolds) fue tan generoso… es un genio creativo… Su don es la ligereza, y el don de ella es la ligereza”.

Cuando se le preguntó a Baldoni si volvería a trabajar con ellos, dijo: “Si me quisieran”. Aunque en entrevista para Entertainment Tonight, habló sobre la posibilidad de dirigir la secuela de It Starts with Us y declaró lo siguiente: “Creo que hay mejores personas para eso. Creo que Blake Lively está lista para dirigir”.

Las demás polémicas detrás de ‘It Ends With Us’

Aunque eso sí, deben saber que la supuesta bronca entre Justin Baldoni y Blake Lively no es la única polémica detrás de It Ends With Us. El equipo de la película, incluida la protagonista, ha sido criticado por su desmedida promoción a Betty Buzz, la marca de bebidas de la actriz, quien empezó a vender Betty Blooms (una serie limitada de ramos de flores que usan como maceta los frascos de Betty Buzz, los cuales epresentan el vínculo de amor entre su personaje y las flores).

Por si esto no fuera suficiente, también han criticado a Lively por usar ese estilo floral tanto en la alfombra roja como en los eventos de presentación de la cinta, pues se pueden ver en los arreglos y en los propios outfits de Blake. Y quizá se estén preguntando, ¿esto qué tiene qué ver? Bueno, pues resulta que dichas flores, de alguna manera, representan la violencia doméstica de la que habla esta historia.

Blake Lively promocionó su marca de bebidas con ‘It Ends With Us’/Foto: Getty Images

Las críticas van sobre el hecho de que Blake Lively no está consciente de que las flores tienen qué ver con eso y que, a los ojos de la prensa, priorizaron vender un romance en It Ends With Us y comercializar esa imagen, dejando de lado los temas de abuso que toca la película y demostrando que en Hollywood aún no saben cómo darle promoción a cintas de este estilo de manera respetuosa.

