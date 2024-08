Lo que necesitas saber: Michaela Coel está de regreso en la televisión y lo hace de la mano del creador de una de las mejores series de los últimos años.

En 2020, en plena pandemia, Michaela Coel estrenó en la BBC (a través de HBO) una de las series más aclamadas de ese año: I May Destroy You. Esta producción escrita, dirigida y protagonizada por ella, nos presentó a Arabella, una joven escritora que atraviesa un proceso psicológico y social complejo después de un ataque sexual.

Como les contamos, la serie fue una de las más aclamadas no sólo por el gran trabajo de Coel, sino por la forma en la que abordó un tema que ha sido estigmatizado: el trauma que atraviesan las víctimas de violencia sexual en cualquiera de sus formas. AQUÍ les hablamos más a fondo de esta serie.

Mencionamos I May Destroy You porque Michaela Coel regresará a la televisión, y lo hace de la mano de Jesse Armstrong, el genio detrás de Succession, quizá la serie definitiva de los últimos años. En otras palabras, los creadores de dos de las mejores series de la última década, se unirán para contar una nueva historia en First Day on Earth.

Michaela Coel regresa con First Day on Earth

First Day on Earth es el título de la próxima serie de Michaela Coel en conjunto con la BBC, HBO y A24. De acuerdo con un comunicado de la actriz, se trata de otra historia sumamente personal, razón por la cual también estará protagonizada por ella.

Esta serie nos presentará a Henri, una novelista joven que acepta una oferta de trabajo dentro de la industria del cine en la República de Ghana, país del que es originaria su familia y en donde, además, vive su padre, con quien tiene una relación no muy cercana.

First Day on Earth es una serie que plantea la construcción de una nueva identidad; o mejor dicho, darle sentido a su identidad a partir de la conexión con sus antepasados y su historia. Este título es el primero para la televisión de Coel desde I May Destroy You, otra serie que abordo, de cierta manera, también el tema de la identidad.

El creador de Succession le entrará al quite

Coel protagonizará esta serie, pero también la escribirá y producirá. Y es aquí donde entra el nombre de Jesse Armstrong, creador de Succession y uno de los guionistas más interesantes en la industria y que se suma a este proyecto como productor ejecutivo.

Para que se den una idea, Armstrong no sólo se lleva el crédito por Succession (que eso ya es decir mucho), también es responsable de Peep Show, The Thick or It, Veep, y el que consideramos es el mejor episodio de Black Mirror, “The Entire History of You”.

Tendremos que esperar un rato para ver esta serie. Pero sin duda, nos emociona mucho por los nombres que se han involucrado. Y no sólo eso, porque es justo decirlo, también nos entusiasma porque viene respaldada por HBO y A24, esta última responsable de varias producciones importantes en la televisión como en Euphoria, Irma Vep, The Sympathizer, Beef o Ramy, entre otras.

