HBO da posible fecha de estreno para la temporada 3 de 'Euphoria', 'The White Lotus' y más producciones

Entre que si corren los rumores de una cancelación y no se sabe si gran parte del elenco original seguirán en la producción, HBO ya dio algunos detalles de series como ‘Euphoria’, cuya fecha de estreno de la tercera temporada llegará hasta el 2026.

HBO confirmó que la tercera temporada de ‘The White Lotus’ llegará en febrero de 2025

De acuerdo con el portal Variety, el jefe de transmisión global de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, participó en una conferencia de tecnología y medios donde dio varios detalles sobre series de HBO que tienen planeados sus estrenos en los siguientes años.

Perrette dijo que uno de los estrenos próximos que tiene la cadena televisiva es la tercera temporada de ‘The White Lotus’, la cual los fans podrán ver a través de la plataforma de MAX y los canales de Warner Bros. Discovery en febrero del siguiente año.

HBO dio a conocer la posible fecha de estreno de la tercera temporada de ‘Euphoria’

Claro que ese no es el único estreno contemplado para el siguiente año: en la primavera de 2025 se tiene contemplado el estreno de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ (de la cual ya hemos tenido algunos adelantos), así como el lanzamiento de la precuela de Game of Thrones, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, para finales del mismo año.

Por otro lado, para el 2026 se espera que llegue la muy comentada tercera temporada de ‘Euphoria’, serie que en loos últimos meses ha dado de qué hablar por los rumores de una posible cancelación ante la salida de actrices como Barbie Ferreira o la muerte de Angus Cloud.

Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco, falleció en 2023. Foto: HBO.

También dieron actualizaciones sobre la nueva serie de ‘Harry Potter’

Entre los planes de HBO que Perrette mencionó para 2027 está el lanzamiento de la serie de televisión de ‘Harry Potter’, una producción que estaba planeada a llegar en 2026 y que se ha atrasado porque apenas están escogiendo a los actores que darán vida a Harry, Ron y Hermione.

“Si miras hacia 2026 y hacia 2027, comienzas un viaje de 10 años en la serie de ‘Harry Potter’, por lo que estamos muy emocionados. Y yo diría que puede ser el evento más importante para cuando lleguemos a esa serie”, comentó el ejecutivo de Warner Bros Discovery. ¿Qué les parece?

La serie de Harry Potter en HBO llegará hasta 2027. Foto: HBO

