Lo que necesitas saber: Los Globos de Oro 2024 celebrarán lo mejor del cine y la televisión luego de un par de años envueltos en críticas y desprecios.

La edición 81 de los Globos de Oro tendrá uno que otro cambio para volver a colocarse entre los más destacados shows de la temporada de premios. Recordemos que en el 2021 un artículo publicado en Los Angeles Times reveló que no había personas de color en el grupo de votantes.

Foto: Getty Images

Luego de semejante bomba racista, tanto las estrellas de Hollywood como los estudios, boicotearon los Globos de Oro y nos quedamos sin transmisión en el 2022. Los Globos de Oro regresaron en el 2023 pero con menos de la mitad de su éxito.

La lista de nominaciones de los Globos de Oro 2024 promete una edición renovada y comprometida con el cambio. ¿Será suficiente para que la gente los sintonice?

Diversidad: protagonista de los Globos de Oro 2024

Los Globos de Oro 2024 escucharon. El grupo que nomina y vota ahora es más grande y diverso. Incluye más de 300 personas de las cuales un 47% son mujeres, 60% de diversidad racial y étnica, 26% latinos, 13% asiáticos, 11% personas de color y 9% del Medio Oriente.

Foto: NBC

Aunque no estamos seguros de que sea el más inclusivo, el avance es evidente. Gracias a esto se logró una lista de nominaciones a los Globos de Oro 2024 más inclusiva y global. ¿Pasará lo mismo con las y los ganadores? Está por verse.

Por el momento, la mitad de los guiones nominados a los Globos de Oro 2024 fueron escritos por mujeres. Otras dos compiten por la mejor dirección: Greta Gerwing por Barbie y Celine Song por Past Lives.

Greta Gerwing/Foto: AP

Entre las actrices nominadas hay una alemana —Sandra Hüller por Anatomie D’Une Chute— y una asiática-americana —Greta Lee por Past Lives—. En las nominaciones para televisión vemos a Pedro Pascal —chileno-americano—; Quinta Brunson y Ayo Edebiri —mujeres de color—; David Oyelowo —británico de ascendencia nigeriana—, entre otros.

También están nominadas películas multiculturales en los Globos de Oro 2024; American Fiction de Cord Jefferson; Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y Spider-Man: Across the Spider-Verse de Joaquim Dos Santos, por mencionar algunas. ¿Y de la televisión? The Bear, Beef y Abbott Elementary.

Nuevas categorías

Dos nuevas categorías se suman a los Globos de Oro 2024. Logros cinematográficos y de taquilla; con Barbie, Taylor Swift: The Eras Tour, Oppenheimer y The Super Mario Bros. Movie entre los nominados.

Taylor Swift/Foto: AP

Para reconocer el talento y trabajo de los comediantes se agrega la categoría Mejor comediante de televisión. Encontramos a Amy Schumer por Emergency Contact; Ricky Gervais por Armageddon, Wanda Sykes por I’m an Entertainer, entre otros.

Los Globos de Oro 2024 se transmitirán por CBS

Antes era tradición que los Globos de Oro se transmitieran en NBC. Pero en el 2023 tuvieron el raiting más bajo en su historia; sólo 6.3 millones de espectadores, a diferencia de los casi 19 millones del 2019.

Foto: Golden Globes

Los Globos de Oro 2024 llegarán a CBS, casa de los Premios Grammy, con el pretexto de “ampliar su oferta de entrega de premios”. ¿Será o el boicot dolió demasiado? La ceremonia también podrá verse en Paramount+.

El trofeo se rediseñó ligeramente, sobre todo para cambiarle el grabado de “Hollywood Foreign Press Assn” por “Globos de Oro”. De acuerdo con el sitio oficial de los premios, la alfombra roja también tendrá otro aspecto.

Los Globos de Oro 2024 serán este domingo 7 de enero a las 5:00pm PT. La ceremonia será conducida por el comediante y actor Jo Koy, desde el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California. AQUÍ puedes ver la lista de nominaciones.

