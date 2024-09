Lo que necesitas saber: Emma Corrin y Paul Giamatti son algunas de las estrellas que protagonizarán 'Black Mirror' en su temporada 7, junto a otros más como Cristin Milioti.

Ya está prácticamente todo listo para estreno de la temporada 7 de Black Mirror. Pero no solo eso pues ya se dio a conocer al elenco que protagonizará los seis capítulos de esta entrega.

Como suele suceder, la serie de Netflix arma un reparto notable para los capítulos y además, algunas figuras recordadas de temporadas pasadas como Cristin Milioti vuelven al show… y se viene una secuela para una de las historias más recordadas de la serie.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

El elenco de la temporada 7 de ‘Black Mirror’

Fiel a su estilo, el show reveló al cast de la nueva temporada con un teaser tráiler críptico, de esos que nos hacen pensar mucho en el lado macabro de la tecnología. Y parece que le quieren meter algo de nostalgia al asunto, eh…

En el teaser se hace referencia a Tuckersoft, esta empresa tecnológica que ha aparecido anteriormente en la película Bandersnatch. Una pantalla despliega la lista de actores y actrices como si fuera un formato de programación de computadora. Se mira bien el elenco de la temporada 7 de Black Mirror; aquí la lista.

Awkwafina

Billy Magnussen

Chris O’Dowd

Cristin Milioti

Emma Corrin

Harriet Walter

Issa Rae

Jimmi Simpson

Lewis Gribben

Milanka Brooks

Osy Ikhile

Patsy Ferran

Paul Giamatti

Paul G. Raymond

Peter Capaldi

Rashida Jones

Rosy McEwen

Siena Kelly

Tracee Ellis Ross

https://twitter.com/blackmirror/status/1836778578635362325

¿Una secuela en la nueva temporada?

Ok, ya mencionamos lo de Bandersnatch y a lo mejor, por ahí, uno se puede ir con la finta de que habría secuela de esa ‘película interactiva’ que se estrenó en el 2018. No hay nada oficial sobre ello, pero no lo descartamos del todo porque la referencia a Tuckersoft podría ser una pista. Pero veremos qué onda más adelante.

Sin embargo, sí hay una secuela confirmada. Desde que se anunció la renovación para la temporada 7 de Black Mirror hace unos meses, se reveló que uno de los episodios sería la continuación de la historia de USS Callister (episodio 1, temporada 4, 2017).

Cristin Milioti es una de las actrices más queridas de ‘Black Mirror’, esto gracias a su actuación en el USS Callister. Foto: Getty.

En ese capítulo, Jesse Plemons interpretó a un extraño programador informático llamado Robert Daly que se robaba el ADN de sus compañeros de trabajo, para luego atraparlos en su videojuego de ciencia ficción espacial (inspirado en Star Trek) y obligarlos a hacer su santa voluntad.

Al final del episodio, Daly aparentemente muere tanto en el juego como en la vida real… pero la tripulación del USS Callister continúa sus aventuras encontrándose con un usuario del juego conocido como Gamer691 (interpretado por Aaron Paul en un cameo de voz). Así que la secuela está abierta para continuar esta trama… ¿o con alguna nueva?

Dentro del elenco de la temporada 7 de Black Mirror, justo están confirmados Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Billy Magnussen, Osy Ikhile y Paul G. Raymond, quienes justamente formaron parte del cast del capítulo USS Callister. Les refrescamos la memoria con el tráiler de ese episodio de hace unos años.

Fecha de estreno de la temporada 7 de ‘Black Mirror’

Ya conocemos al elenco de la temporada 7 de Black Mirror, pero no la fecha concreta de estreno de los seis capítulos. Por ahora, Netflix solo ha indicado que se lanzarán en algún momento del 2025. Acá andaremos atentos al dato.

