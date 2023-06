¿Tienes en casa a un pequeño cineasta? Estimular la imaginación y las habilidades de los infantes es vital para que crezcan y alcancen sus más grandes sueños. Creating Creators lo sabe y tiene un programa especial en Los Ángeles.

¿De qué se trata? ¿A quién va dirigido? Quédate a leer y prepárate para ver los resultados que han logrado estos pequeños grandes cineastas.

¿Qué es Creating Creators?

Foto: Instagram @creatingcreators

Creating Creators es un programa creado por Jessica Just y Polo Muñoz. En el 2007 los invitaron a algunas aulas de Los Ángeles para dar clases de cine a pequeños estudiantes de primaria y secundaria. ¡Y de ahí nació la magia!

La experiencia con los peques les sirvió como inspiración para crear un plan de estudios de cine cuidadosamente detallado. Actualmente, se imparte en más de 20 distritos escolares en Los Ángeles.

Recomendado: ¿Lunch gratis para los peques? ¡Lánzate a las bibliotecas de Los Ángeles!

¿A quién va dirigido?

Creating Creators es para todo aquel que le quiera entrar al séptimo arte con proyectos amateur. Creating Creators está dirigido a educadores, quienes son capacitados para instruir a las nuevas generaciones en la producción de cine. Esta preparación les ayuda a descubrir cineastas prometedores.

Los estudiantes, por su parte, le entran a Creating Creators con el mero deseo de crear sus primeras producciones cinematográficas. Ya sea como actores, directores, sonidistas, guionistas, camarógrafos, microfonistas y o el papel que más les guste.

Foto: Instagram @creatingcreators

La idea es que adquieran habilidades y agarren experiencia para construir un futuro en la industria del cine. ¿Lo mejor? Creating Creators tiene sus propios conectes con cineastas y personas de la industria que ofrecen oportunidades a los pequeños creadores.

Un poco del trabajo de Creating Creators

Las niñas y niños que participan en este programa pasan por todo el proceso de una producción profesional. Unos escriben el guión, otros arman el storyboard, mientras unos más se encargan de la utilería.

También hay actores que organizan mesas de lectura de guión, pequeños encargados de manejar la cámara, la iluminación y hasta sonidistas que cuidan cada detalle de las producciones.

El proyecto más exitoso de Creating Creators es Apart, un cortometraje de apenas 11 minutos y medio que expone las dificultades que atraviesa el hijo de una madre migrante.

Apart fue exhibido en un pequeño festival donde padres de familia, profesores y alumnos disfrutan de las producciones creadas durante todo el año. Sin embargo, el trabajo de Apart llamó la atención por la destacada historia, inspirada en hechos reales.

Los estudiantes de Creating Creators se han reunido en los Estudios de Animación de Disney por mera invitación. Incluso, visitaron el set de la exitosa película Everything, Everywhere All At Once para platicar con el mismísimo James Hong.

¿Te interesa Creating Creators para tu hijo o algún pequeño que conozcas? AQUÍ encuentras más información.