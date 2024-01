Lo que necesitas saber: Esta no es la primera vez que el expresidente es galardonado con un premio Emmy. De hecho, en 2022 Obama se llevó la estatuilla por otra narración, esta vez por su participación en la docuserie Our Great National Parks.

El expresidente Barack Obama fue reconocido con el premio Emmy por su participación como narrador en la docuserie de Netflix: Working: What We Do All Day.

Barack Obama ganó el Emmy por Working: What We Do All Day

La Academia de la Televisión entregó el pasado fin de semana los premios Emmys a lo mejor de la pantalla chica, donde el expresidente salió ganón por segundo año consecutivo.

El Emmy que ganó Barak Obama fue por su narración en la docuserie de Netflix: Working: What We Do All Day que explora el significado del trabajo en la vida de las y los estadounidenses contemporáneos.

El expresidente de Estados Unidos también es productor del proyecto junto con su esposa y exprimera dama Michelle Obama.

Foto: Netflix

Cabe señalar que Barack Obama no estuvo presente en la ceremonia realizada en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Sin embargo, su ausencia no fue impedimento para que venciera en la categoría a figuras como Morgan Freeman, Angela Bassett, Mahershala Ali y Pedro Pascal.

Te contamos algunos datos curiosos sobre los Golden Globes que quizá no sabías

Un político con carrera artística (?)

Debes saber que esta no es la primera vez que el expresidente es galardonado con un premio Emmy. De hecho, en 2022 Obama se llevó la estatuilla por otra narración. En aquel entonces fue por su participación en la docuserie —también de Netflix— titulada: Our Great National Parks.

Por si fuera poco, Barack Obama también tiene dos Grammys por su trabajo de voz en los audiolibros que cuentan sus memorias.

Y no es para menos, en ocho años que estuvo al frente de la Casa Blanca, el expresidente se aventó varios discursos memorables que lo llevaron a ser uno de los mandatarios más carismáticos en la historia de Estados Unidos.

Sin más que decirte por el momento, aquí te dejamos la chamba de Barack Obama en Working: What We Do Today que le hizo ganar su segundo Emmy:

¿Te perdiste la ceremonia? Aquí te dejamos la lista de ganadores de los Golden Globes

Relacionado