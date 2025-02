Lo que necesitas saber: Trump dijo que quiere reunirse con Putin "muy pronto". Esta declaración de Zelenski parece que trata de ponerle freno a las intenciones del presidente de Estados Unidos de "resolver" la guerra sin siquiera pedirle una opinión.

Como muchos, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya se dio cuenta de que Estados Unidos y Rusia lo están haciendo a un lado de las pláticas para alcanzar la paz de su propio país.

Así que, muy chidas las reuniones que habrá entre los presidentes Donald Trump y Vladimir putin… pero Zelenski avisa que si llegan a un acuerdos, él no estará de acuerdo. Para que pueden aplicarse, él deberá ser parte de las pláticas. Si no, no.

Zelenski agradece a Trump el interés en detener guerra en Ucrania, pero…

“Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tiene resultado”, señaló Volodimir Zelenski en conferencia de prensa citada por Reuters. “No podemos reconocer… ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”.

Esta declaración de Zelenski se hace días después de que Donald Trump dio a conocer que ya entró en pláticas con Vladimir Putin… y ya se están poniendo de acuerdo para ponerle fin a la guerra en Ucrania.

“Agradezco al presidente Trump su interés en lo que podemos lograr juntos. Nadie desea más la paz que Ucrania”, fue el mensaje que, en su momento, Zelenski dio dar se conocer el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia… ahora se ve que no le parece mucho.

Trump dijo querer reunirse con Putin “muy pronto”

Zelenski también dijo esta mañana que es mentira que haya autorizado un acuerdo con Trump referente a recursos mineros estratégicos de Ucrania… no por oponerse a la extracción, sino porque este acuerdo no conlleva garantías de seguridad para su país.

Y todo esto horas después de que Trump confirmó que si es en serio lo de las negociaciones con Putin: de hecho, expresó que quiere reunirse con el presidente de Rusia “muy pronto”…

Por cierto, a Arabia Saudita está llegando una comitiva para encontrarse con diplomáticos rusos. Algo que se supone como un primer acercamiento, en reconocimiento de qué tan reales son las posibilidades de un acuerdo para la paz en Ucrania… pero sin Ucrania en la negociaciones.

