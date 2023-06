La actriz Estefania Rebellon salió de Cali, Colombia a los diez años de edad junto a sus padres, huyendo de la guerra civil que amenazaba su vida. De un día al otro ya estaba en Estados Unidos y eso la dejó marcada para siempre.

Yes We Can nace de la experiencia propia de migrar en la infancia, dejando atrás lo conocido en busca de lo prometido. ¿Qué impacto tiene Yes We Can en la vida de los niños migrantes?

¿Qué es Yes We Can?

Foto: Instagram @yeswecanwf

En el 2019 Estefania Rebellon y Kyle Thomas Schmidt crearon la esperanza para cientos de niños migrantes y refugiados. Yes We Can es un programa de escuelas móviles que operan dentro o cerca de refugios asociados para que los peques tengan acceso a la educación.

“Yes We Can World Foundation se fundó con la profunda creencia de que todos los niños tienen derecho a la educación, independientemente de su ubicación, estatus legal y/o antecedentes económicos”. – Fundadores de Yes We Can

Foto: Instagram @yeswecanwf

La reciente crisis migratoria en Estados Unidos ha traído consigo familias completas en busca de mejores oportunidades para sobrevivir. Sin embargo, el proceso no es nada fácil, ¡imaginen para un niño!

El periodo de espera para solicitar asilo en Estados Unidos puede tardar de 3 hasta más de un año y, en ese tiempo, los niños no pueden asistir a la escuela y sus padres tampoco pueden trabajar. ¿La razón? Su estatus legal, situación financiera o ubicación.

“El período de viaje y el tiempo de espera de asilo crea un impacto negativo irreparable en la vida de estos niños. No solo perderán hasta un año completo de escuela, para algunos este lapso en su educación puede impedirles volver a pisar un aula”. Fundadores de Yes We Can

¿Cómo funcionan las escuelas móviles?

Foto: yeswecan.world

Yes We Can tiene un programa educativo de tiempo completo: De lunes a viernes los niños reciben clases de 9:00am hasta las 3:00pm. Profesores certificados reciben a niños desde 2 años hasta adolescentes de 17 años.

Los autobuses escolares o de turismo se convierten en aulas móviles equipadas con todo lo que los niños necesitan para ir a la escuela. Además, Yes We Can tiene el primer programa escolar bilingüe reconocido en México y Estados Unidos.

Foto: yeswecan.world

Los niños reciben educación básica, también alguna que otra clase para comprender la situación que atraviesan y cómo adaptarse. Una vez inscritos, reciben una mochila con útiles, dos uniformes y unos zapatos nuevos sin ningún costo.

¡Apoya la causa!

Foto: Instagram @yeswecanwf

¿Te gustaría ayudar a que más niños migrantes y refugiados tengan la oportunidad de estudiar? Yes We Can acepta diferentes tipos de donaciones.

Puedes ayudar donando útiles escolares, patrocinando un autobús que será una nueva aula de aprendizaje o cheques mensuales y de única ocasión para solventar los gastos de la educación infantil.