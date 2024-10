Lo que necesitas saber: Aunque Yakebot es autónomo, un o una dentista debe darle las instrucciones precisas sobre la intervención a realizar

Yakebot, será mejor que te aprendas bien ese nombre. Se trata del primer robot dentista que puede completar una cirugía dental… Y sí, ya fue presentado formalmente como una realidad.

Creado en Beijing, Yakebot fue presentado este viernes (11 de octubre) allá en Sevilla, en la 53 edición del Congreso Anual de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES).

Yakebot, primer robot dentista / Foto; Captura al video de Odontología33 by Maxillaris

Conoce a Yakebot, el primer robot dentista

Yakebot fue creado en la empresa china del mismo nombre: Yakebot Technology, dirigida por Wang Lifeng, una verdadera eminencia de la tecnología en cuanto a robots con funciones enfocadas en medicina.

De acuerdo con la agencia EFE, quienes presentaron a este robot dentista prometen una “precisión absoluta” en las cirugías dentales que se rifa. Es capaz de realizar las operaciones más complejas, y hacerlo de forma eficaz y con grandes resultados.

Alrededor de 10 mil pacientes en China ya han sido intervenidos por Yakebot, pues en ese país ya andan chambeando 200 ejemplares de este robot dentista. Se espera que empiece a venderse a nivel mundial en 2025.

Yakebot, primer robot dentista / Foto; Captura al video de Odontología33 by Maxillaris

Un dentista humano debe darle instrucciones a Yakebot para funcionar

Ahora bien, cualquiera que se dedique a ser dentista, podría sentir que quizá los robots pronto se encargarán de su chamba y eso representa peligro, como en las películas de ficción, donde los robots y androides nos someten y nos reemplazan en el trabajo. No vamos a decir que eso no vaya a suceder, pero al menos Yakebot no haría algo así.

Algo que se buscó dejar claro en el mencionado Congreso, es que de ninguna manera sustituye al dentista humano. Si bien funciona por sí solo al ser un robot, para hacer lo que hace necesita que un dentista le dé las instrucciones del procedimiento a ejecutar y con supervisión humana en todo momento. Deben indicarle cuánta presión ejercer en cierto diente y por cuánto tiempo, por ejemplo.

“Es realmente el primer robot en el mundo que hace cirugía autónoma, pero no sustituye al doctor. Los dentistas pueden modificar ciertos parámetros en el trabajo. Pero este es un brazo robótico que, con esta supervisión, estaría ejecutando la cirugía en directo en el quirófano”, explicó el profesor Pablo Xing, quien mostró cómo funciona Yakebot durante el Congreso.

Yakebot, primer robot dentista / Foto; Captura al video de Odontología33 by Maxillaris

Yakebot, útil para solucionar desventajas propias del dentista humano

Y por si te preguntas algo como “¿Y entonces para qué quiero un Yakebot si de todos modos el o la dentista le dice qué hacer y lo supervisa?”, bueno, sus creadores explican que está diseñado para tirar paro con cuestiones como la vibración natural de la mano humana; también ayudará a que los dentistas puedan ahorrarse problemas de espalda y derivados por asumir una posición incómoda por largos ratos.

“Nunca se puede asegurar como cirujanos que se va a operar perfectamente a cada paciente sin que tiemble la mano, sin que no haya ningún error. Lo que se consigue (con Yakebot) es una estandarización de los procesos, y una precisión absoluta”.

¿Cómo ves? ¿Te gustaría que un robot te saque una muela? El futuro nos alcanzó y a lo mejor pronto ni siquiera es opcional.

