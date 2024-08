Lo que necesitas saber: El viernes 9 de agosto, el actor de doblaje fue detenido cuando intentaba tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde entonces, está en el Reclusorio Norte.

La defensa de Alfonso “N” no presentó la suficiente información que tumbara las acusaciones en su contra. Por lo tanto, las autoridades no tuvieron ninguna razón para no vincular a proceso al actor de doblaje que dio la voz a Shrek.

Alfonso Obregón, actor de doblaje en prisión preventiva / Imagen: FGJCDMX

Juez da un mes para la investigación complementaria

Ayer, 15 de agosto, quedó vinculado a proceso por abuso sexual agravado el actor de doblaje Alfonso Obregón, ahora ya sólo conocido como Alfonso “N”. En audiencia de continuación del caso, el agente del Ministerio Público imputó de nuevo a la voz de Shrek y, además, ofreció elementos de prueba sobre lo hecho por el susodicho, lo cual tuvo más peso que la defensa y, por lo tanto, se determinó seguir con el proceso.

De acuerdo con La Jornada, el juez decidió conservar las medidas cautelares dictadas hace un par de días en contra del actor de doblaje. Así que éste seguirá en prisión preventiva, la cual cumplirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde está desde el pasado sábado, luego de ser detenido al tratar de subir a un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

Alfonso Obregón, voz de Shrek, detenido por abuso sexual / Foto: @obregoninclan

La defensa de Alfonso “N” pidió en su momento una duplicidad del término constitucional, es decir, más tiempo para reunir los elementos que sirvieran para desechar las acusaciones que hay en contra de su cliente. Dicho término se cumplió y, ahora que la voz de Shrek quedó vinculado a proceso, el juez fijó un mes para realizar la investigación complementaria. Así que, será hasta septiembre cuando haya más información de este penoso caso.

En su momento, el actor de doblaje aceptó que había varias denuncias en su contra

El conocido actor de doblaje está acusado de abuso sexual, el cual, según medios, cometió en contra de una de sus alumnas. Luego de conocerse esta acusación, en redes se han dado a conocer otros casos, sin embargo, ninguno de estos a llegado a oídos de las autoridades (por el momento).

Imagen de ‘Shrek’/Foto: Dreamworks Animation

De hecho, la propia voz de Shrek aceptó que hay varias acusaciones por abuso en su contra. Esto se puede ver en una entrevista que concedió hace unos meses, cuando estaba por estrenarse la película Pollitos en Fuga 2.

“No me molesta que saquen mi trabajo de ‘Pollitos en Fuga’, lo que me molesta es que un grupito de personas, por un pequeño poder que tienen crucifiquen a la gente y la metan a una hoguera y la quemen. Sobre todo, cuando son mentiras”, reprochó Alfonso Obregón, ahora identificado como Alfonso “N”. Hasta ahora, nadie de la comunidad de actores de doblaje de México se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido con quien dio voz a Shrek.

