Lo que necesitas saber: TikTok mencionó que planea cerrar la app en Estados Unidos antes del 19 de enero si no se anula ley hacia ByteDance.

TikTok ya mencionó que tiene planeado cerrar operaciones este mes de enero en Estados Unidos, a menos de que la Suprema Corte de dicho país anule o retrase la fecha de vigencia de la ley que obliga a la empresa matriz de China, ByteDance, a vender la app de videos.

TikTok cerrará en Estados Unidos antes del 19 de enero. Foto Getty Images

El cierre de TikTok en Estados Unidos sería inminente este 2025

A principios de diciembre de 2024, un tribunal federal de apelaciones confirmó una ley donde pide a ByteDance que venda TikTok a una empresa estadounidense o se enfrente a una prohibición a partir del 19 de enero de este año.

Como les contamos, en caso de que ByteDance no realice la venta (que ya dejaron en claro, no lo harán), entonces la app de TikTok en Estados Unidos no podrá actualizarse, además de que se retirará de las tiendas y las personas no tendrán permitido descargarla.

Foto: Getty Images.

El futuro de TikTok se definirá el próximo 10 de enero

Desde que el gobierno estadounidense se fue contra TikTok al afirmar que ByteDance consigue información para el gobierno de China y además sirve para difundir información falsa sobre Estados Unidos, el futuro de la conocida app es incierto.

Será el próximo viernes 10 de enero cuando la Corte Suprema de Estados Unidos examinará la apelación que TikTok metió sobre la ley que obliga a ByteDance a vender la app, misma que se apoya en la primera enmienda de la constitución estadounidense que protege la libertad de expresión.

La ley en Estados Unidos exige a ByteDance que venda TikTok. Foto: Pixabay

Y sólo la anulación de la ley o la intervención de Donald Trump podrían salvar la app

Si bien el 10 de enero se revisará la apelación, la Suprema Corte de Estados Unidos planea que la ley Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (Ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros) entre en vigor el 19 de enero.

De ser así, TikTok dejará de operar en suelo estadounidense a menos de que ocurra un milagro y Donald Trump, quien asumirá el cargo como nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero, anule o retrase la fecha de entrada de esta ley.

Foto: Getty Images

A pesar de que Donald Trump en su primer mandato quiso prohibir TikTok, ahora que la app se considera un riesgo para la seguridad nacional en Estados Unidos, el presidente recién electo busca evitar que la plataforma de videos sea baneada. ¿Lo conseguirá?

Publicado en Sopitas MX.



Relacionado