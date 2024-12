Lo que necesitas saber: Una de las razones del Gobierno de Estados Unidos para prohibir Tiktok es por el temor de que China pueda conseguir información.

El veto de Tiktok en Estados Unidos esta cada vez más cerca. El Tribunal de Apelaciones de aquel país confirmó su prohibición a partir del 19 de enero del 2025. A menos de que vendan la plataforma a una empresa estadounidense.

Y en caso de no conseguirlo, al app quedará completamente prohibida en el país vecino. No podrá ser actualizada, será retirada a de las tiendas y no será posible volver a descargarla.

Fallan Tribunales a favor de Estados Unidos vs Tiktok

Tiktok se ha vuelto una de las plataformas más populares a nivel mundial. En Estados Unidos registra aproximadamente 170 millones de usuarios, mismos que podrián quedarse fuera de la aplicación.

Una de las razones del Gobierno de Estados Unidos para prohibir Tiktok es por el temor de que China pueda conseguir información, aprovechando que ByteDance, dueña de Tiktok, es de origen chino. (Acá les explicamos cómo empezó todo el problema).

De ahí su interés en que la plataforma quede en manos de un empresario estadounidense. Para evitar que otros países puedan ‘robar’ o ‘acceder’ a información confidencial.

“La gente en Estados Unidos seguiría siendo libre de leer y compartir tanta propaganda de la RPC (o cualquier otro contenido) como deseen en TikTok o en cualquier otra plataforma de su elección. Lo que la Ley persigue es la capacidad de la RPC para manipular el contenido de forma encubierta. Entendida así, la justificación del Gobierno es totalmente acorde con la Primera Enmienda” declararon los jueces

¿Qué tiene que hacer Tiktok para seguir en Estados Unidos?

ByteDance, dueña de Tiktok tiene como plazo hasta el 19 de enero del 2025 para buscar un comprador, de preferencia que sea originario de Estados Unidos. En caso de no conseguirlo, quedará prohibida.

Aunque aún tiene la oportunidad de apelar la decisión. Sin embargo, durante esa nueva apelación la prohibición continuaría vigente hasta que se de a conocer el nuevo fallo. Y tranquilos, porque el veto de Tiktok no afecta a otros países.

