Comprar una casa resulta un sueño hecho realidad para muchas personas. Sin embargo, en algunas ocasiones la experiencia puede convertirse en una auténtica película de terror.

Así fue para la familia de Amber Hall, quienes se mudaron a Denver, Colorado sin saber que compartirían su hogar desde el primer día con varias serpientes.

De acuerdo con la mujer de 42 años, tan pronto como se mudó, descubrió varias serpientes que vivían en las paredes de su casa.

La familia de Amber Hall y sus dos perros se mudaron a finales de marzo y el descubrimiento de una serpiente fue apenas el inicio ya que en el lapso de 10 días se encontró una decena de reptiles entre las paredes.

Ante la terrorífica situación, Amber invirtió más de mil dólares en venenos, trampas, un domador de serpientes y poquito le faltó para un flautista…

El domador de serpientes fue el encargado de dar un diagnóstico para nada alentador. Tras una investigación por el domicilio, el hombre señaló que probablemente había una guarida de serpientes justo debajo de la casa.

Añadió que por el número de ejemplares que se encontraron se puede saber que el nido ha estado activo al menos durante dos años.

Por su parte, Amber Hall no está segura si el terror por estos reptiles desaparecerá alguna vez. La madre de familia aseguró que quiere romper el concreto y averiguar dónde están las serpientes antes de poder escapar de la casa que ahora es su nuevo hogar.

“Es duro, esta es mi primera casa. He trabajado toda mi vida por ella y no puedo disfrutarla. Mis hijos no pueden disfrutarla. Me muero de miedo”

Amber Hall sobre las serpientes en su casa